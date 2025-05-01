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        Haberler Gündem Güncel Kırıkkale'yi ve Ankara'yı sağanak vurdu | Son dakika haberleri

        Kırıkkale'yi ve Ankara'yı sağanak vurdu: Dereler taştı, ev ve iş yerlerini su bastı

        Kırıkkale'nin merkezi ve Yahşihan ilçesinde sağanak nedeniyle derelerin taşması sonucu ev ve iş yerleri ile caddeler, park ve bahçeleri su bastı, bazı araçlar yolda mahsur kaldı. Ankara'da aralıklarla etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 18:18 Güncelleme: 01.05.2025 - 19:21
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          Ankara'nın Polatlı ilçesinde sağanak ve dolu yağışı ile birlikte alt geçitler suyla doldu, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

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          Başkentte aralıklarla yağan sağanak etkili oldu. Yağış nedeniyle bazı bölgelerde cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

          Polatlı ilçesinde ise sağanak ile birlikte dolu yağışı etkili oldu. Şiddetli yağışla birlikte alt geçitler suyla kaplandı, bazı ev ve işyerlerini su bastı.

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          Yağış nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken, belediye ekipleri su biriken yerlerde çalışma başlattı. Dolu yağışının etkili olduğu bölgeler ise beyaza büründü.

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          Kırıkkale'nin merkezi ve Yahşihan ilçesinde sağanak ardından dereler taştı, ev ve iş yerlerini su bastı.

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          Yahşihan'da yağışın ardından oluşan sel nedeniyle Hacıbey Mahallesi'ndeki dere taştı, yolları çamur kapladı.

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          Derenin taşması nedeniyle Kırıkkale-Ankara kara yolunda trafik bir süre kontrollü sağlandı.

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          İlçedeki ev, iş yeri ve bahçeleri de su basarken, müstakil evlerinde mahsur kalan bazı vatandaşlar ekipler tarafından kurtarıldı.

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          Ahmet Yesevi Caddesi yanından geçen tren yolunun selden hasar görmesi üzerine tren seferlerinin aksadığı öğrenildi.

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          Ekipler, yolların onarılması için çalışmalarını sürdürüyor.

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          Öte yandan merkez Çalılıöz Mahallesi'nde yolu su basması sonucu mahsur kalan bir araç sürücüsünün yardımına itfaiye ekipleri koştu.

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