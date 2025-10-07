Kırıkkale'de 600 tonluk saman balyasında yangın
Kırıkkale Delice'de yaklaşık 600 tonluk saman balyası yığınında yangın çıktı. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ediyor
Delice ilçesine bağlı Çerikli beldesinde besicilik yapan Muhittin Demirtaş'a ait mandıranın yanında bulunan saman balyalarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi. AA'nın haberine göre, yaklaşık 600 ton saman balyasının bulunduğu bölgede, ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
*Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.