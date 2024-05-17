Kırıkkale'de 38 ayrı hırsızlıktan hüküm giyen kişi yakalanıp cezaevine konuldu
Kırıkkale'de 38 ayrı hırsızlık suçundan hakkında 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı
Giriş: 17.05.2024 - 22:05 Güncelleme: 18.05.2024 - 00:30
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Operasyonda 38 ayrı hırsızlık suçundan hakkında toplam 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Z. yakalandı.
Hükümlü S.Z, polis ve adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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