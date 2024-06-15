Kırıkkale bayram namazı saati 2024: Kırıkkale Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?
Kurban Bayramı 16 Haziran Pazar günü başlıyor. Bayram namazı için camilere akın edecek olan vatandaşlar Kırıkkale'de bayram namazı ne zaman, ezan kaçta okunacak sorusuna yanıt arıyor. Güneş doğum vakti farklılık gösterdiği için bayram namazı vakti de her yıl değişiyor. Diyanet il il namaz saati vakitlerine göre Kırıkkale'de bayram namazı saat kaçta? İşte 16 Haziran 2024 Kırıkkale bayram namazı vakti
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Kırıkkale bayram namazı saati, Kurban Bayramı’nda ibadetlerini yerine getirecek vatandaşların gündeminde yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı verileri doğrultusunda hazırlanan 2024 bayram namazı saatleri belli oldu. Peki Kırıkkale bayram namazı saati ne zaman? Kırıkkale’de Kurban Bayramı namazı saat kaçta, ne zaman kılınacak?
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KIRIKKALE BAYRAM NAMAZI SAATİ KAÇTA?
Kırıkkale, Kurban Bayramı namazı saati Diyanet İşleri tarafından açıklandı.
Kırıkkale bayram namazı saati: 05.52
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BAYRAM NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?
Hangi bayram namazı kılınacaksa niyet ona göre yapılır.
Ramazan Bayramı Namazı için: “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama”
Kurban Bayramı Namazı için: “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” şeklinde niyet edilir.
Bayramı namaz iki rekat olup cemaatle kılınan bir namazdır. Niyet edildikten sonra imama uyularak şu şekilde kılınır:
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1.REKAT
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2.REKAT
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