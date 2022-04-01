Kırgızistan'da Bayraktar TB2 için özel klip

AA

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezince hazırlanan klip, ülkenin Issık Göl Bölgesi'ndeki Balıkçı kentinde Edelveyis askeri eğitim alanında "Kalkan-2022" özel taktik tatbikatında kaydedilen görüntülerden oluştu.

Bayraktar TB2'nin bulunduğu hangarın kapılarının askerler tarafından açılmasıyla başlayan yaklaşık 3 dakikalık klipte, SİHA'nın uçuşa hazırlanması, pistteki görüntüsü ve hedefi vurmasına yer verildi.

AA'nın haberine göre; klipte, tatbikatı "Başkomutan" sıfatıyla izleyen Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un, Bayraktar TB2 SİHA’larının vurduğu hedefi incelemesiyle ilgili detaylar da yer aldı.

Caparov'un, "Vatanımızda barış olsun! Vatanı savunan her askere sağlık ve güçlü irade diliyorum!" sözleriyle klip son buldu.