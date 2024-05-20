Kireç silosu çöktü: 2 işçi öldü
Osmaniye'de bir demir çelik fabrikasında kireç silosu, henüz belirlenemeyen bir sebeple çöktü, 2 işçi hayatını kaybetti
Osmaniye'de Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir demir çelik fabrikasında, yapım aşamasındaki kireç silosunun çökmesi sonucu 2 işçi hayatını kaybetti.
Toprakkale ilçesindeki organize sanayi bölgesinde bir demir çelik fabrikasında saat 16.00 sıralarında inşaat aşamasındaki kireç silosu henüz bilinmeyen nedenle çöktü.
Fotoğraf: İHA
Fabrikanım kireç üretim tesisindeki kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, AFAD, itfaiye, jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahale ettiği silo enkazının altında kalan 2 işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay sırasında yaralanan işçiler ise sevk edildiği Osmaniye Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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