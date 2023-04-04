Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Güncel İzmir'de kirayı 11 lira eksik yatırdığı için evden tahliye edilecek!

Görülmemiş karar! Kirayı 11 lira eksik yatırdığı için evden tahliye edilecek

Son dönemde kiracı ve ev sahibi anlaşmazlıklarına akıllara durgunluk veren bir olay eklendi. İzmir'de bir ev sahibi, kirasını 11 lira eksik yatıran kiracısı hakkında davacı oldu. Mahkeme ise ev sahibini haklı bularak kiracının tahliyesine karar verdi

Giriş: 04.04.2023 - 09:42 | Güncelleme: ABONE OL
İzmir'de kirayı 11 lira eksik yatırdığı için evden tahliye edilecek!
Kirayı 11 lira eksik yatırdığı için evden tahliye edilecek!
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

İzmir'in Bornova ilçesinde yaşayan E.T. (35), 1774 lira olan kirasının 4 lirasını banka komisyonu kesilmesi, 7 lirasını da kendisinin eksik yatırmasıyla nedeniyle ev sahibi S.F. (60), İzmir 5'inci Sulh Hukuk Mahkemesi'nde geçen yıl şubat ayında avukatı aracılığıyla dava açtı.

DHA'nın haberine göre mahkeme, kiracının belirlenen tutar üzerinden kirasını tam olarak yatırması gerektiğine hükmedip, E.T.'nin 5 yıldır oturduğu evden tahliyesine karar verdi.

TAHLİYE DAVASI AÇILDI

Erzene Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde 5 yıldır yaşayan E.T.'nin, 1774 lira olan kirasını birinde 4 lirasını banka komisyonu kesilmesi, birinde de 7 lirasını kendisinin eksik yatırması nedeniyle başına iş açıldı. E.T.'in kadın ev sahibi S.F., kiranın eksik yatırılması nedeniyle geçen yıl şubat ayında konuyu yargıya taşıdı.

İzmir 5'inci Sulh Hukuk Mahkemesi'nde, tahliye davası açıldı. Geçen mart ayında kararını veren hakim, kira bedelinin eksiksiz yatırılması gerektiği gerekçesiyle ev sahibi S.F.'yi haklı bulup, E.T.'nin evden tahliyesine karar verdi.

E.T.'nin avukatı, kararı istinaf mahkemesine taşıdı. Ev sahibi S.F.'nin avukatı Mürsel Yiğit, "Kiraların anlaşılan rakam üzerinden net olarak yatırılması gerekiyor. Bu nedenle kiracılar, banka yoluyla kira bedellerini gönderirken dikkat etmeli. Banka komisyon miktarının kesinlikle kira bedelinden düşülmemesi gerekiyor. 5 kuruş için bile tahliye edilebilirsiniz" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Maltepe'de ölümlü kaza
Maltepe'de ölümlü kaza
Şanlıurfa'da yasa dışı gösteriye müdahale: 12 gözaltı
Şanlıurfa'da yasa dışı gösteriye müdahale: 12 gözaltı
Sürücüleri yarışan iki araç kaza yaptı: 5 yaralı
Sürücüleri yarışan iki araç kaza yaptı: 5 yaralı
Samsun merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 65 gözaltı
Samsun merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 65 gözaltı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.