Kiralık villada vahşet! Fethiye'de boğdu, kaçtığı İstanbul'da itiraf etti - Haberler

İstanbul Maltepe Polis Merkezine teslim olan bir şüphelinin itirafı üzerine, Muğla'nın Fethiye ilçesinde kiralık villada 27 yaşındaki Asena Ercan'ın cansız bedeni bulundu. İlk belirlemelere göre, genç kadının boğularak öldürüldüğü tespit edildi.

AA'nın haberine göre Hasan A. (28),İstanbul Maltepe Polis Merkezine giderek, Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi Ovacık mevkiinde kiraladığı villada alkolün de etkisiyle kız arkadaşı Asena Ercan'ı (27) boğarak öldürdüğünü iddia etti. Polis ekiplerinin bilgi verdiği Fethiye Jandarma Komutanlığı ekipleri, kapıları kilitli villanın balkon kapısını kırarak içeri girdi. Ekipler, üst kattaki yatak odasında Asena Ercan'ı ölü buldu.

Ercan'ın cesedi savcı incelemesinin ardından Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Şüpheli Hasan A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.