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Araç kiralama şirketi Elitcar, kiralama platformu Vivi.com.tr'yi satın aldığını duyurdu. Satın almaya ilişkin konuşan Elitcar Genel Müdürü Selçuk Nazik, iş dünyasının artık yeni bir döneme girdiğini ve dijitalleşmenin her geçen gün öneminin daha da yükseleceğine dikkat çekti.

Nazik, bu kapsamda, arama motoru ile fiyat-marka karşılaştırmasına imkan sunan “Vivi.com.tr” ile, araç kiralamada akılcı bir deneyimin başladığını vurguladı.

Nazik, bu satın alma işlemi ile hedeflerinin, 2021 yılı sonuna kadar müşteri portföyünü 250 bine çıkararak 100’e yakın tedarikçi ile 25 bin aracın kiralandığı bir platform olmak olduğunu vurguladı.

Nazik, Türkiye’de araç kiralama sektörünün güncel aktif büyüklüğünün 30 milyar TL’ye ulaştığının kaydederek, 2020 yılı ilk çeyreği itibari ile araç kiralama şirketlerinin 1.3 milyar TL’lik yeni araç alımı yaptıklarını bildirdi.

Nazik, bu yatırımların otomotiv sektöründe üretici, satıcı, yan sanayi, yedek parça gibi çarpan etkisinin hesaba katıldığında, hem istihdama hem de otomotiv endüstrisine 50 milyar TL’ye yakın değer kattığını söyledi.

Pandemi sonrası yeni normalde, dolaşımın ağırlıklı olarak araçla sağlanacağı ve bunun da daha önce araç kiralamayan yüzde 15 ilave müşteri getireceğini beklediklerini belirten Nazik, ancak tüm bu ilave katkıya rağmen pandemi etkisi ile araç kiralama sektörünün, 2020 yılını en iyimser tahminle yüzde 30 ciro kaybı ile kapatacağını belirtti.