Pandemide hareketli günler geçiren araç kiralama sektöründe, ticari araç kiralamada yapılan yeni düzenleme heyecan yarattı. Sektör yetkilileri, yapılan düzenlemenin etkisiyle hafif ticari araç kiralamada canlılık yaşandığını belirtiyor.

Son dönemde ticari araç kiralamadaki artışın altını çizen Otokoç Otomotiv Araç Kiralamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Eren Gündüz, ticari araç kiralamanın satın almaya oranla daha avantajlı olduğunu belirtti.

Ticari araç kiralamaların önündeki engelin kalktığını ve araç kiralamanın daha avantajlı hale geldiğini dile getiren Gündüz, Resmi Gazetede yayınlanan “Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’e dikkat çekti.

'ARAÇ PARKI ESKİ RAKAMLARI GÖREBİLİR'

Eren Gündüz, yurt içi hususi taşımacılık için gerekli olan K2 belgesine dair değişiklik ile uzun dönemli araç kiralama sektöründe, daralan toplam araç parkının yeniden eski seviyelerine getirilmesi yönünde büyük bir fırsat yaratıldığını vurguladı.

Gündüz, "Karayolu Taşıma Yönetmeliği uyarınca, K2 belgesini almak isteyenlerin en az 1 birim taşıta sahip olması gerekiyordu. Eski yönetmelikte işletmelerin ticari araç kiralayabilmesi için üzerine kayıtlı olan K2 belgesinde 1 adet özmal aracının olması ve bununda belgesine kayıtlı olması şartı vardı. Bu zorunluluk kalktı. Bu sayede, uzun dönemli araç kiralama sektörü açısından, araç parkını yeniden eski rakamlara getirmek için önemli bir fırsat yaratılmış oldu. Sektörümüz açısından oldukça önemli bir gelişme" görüşünü paylaştı.

'E-TİCARET İLE PARALEL BÜYÜDÜ'

LeasePlan Genel Müdürü Türkay Oktay da, ticari araç kullanımlarında gerekli olan K2 belgesini çıkartmak için istenen bir ticari araç öz mal şartının kaldırılmasıyla, ticari araç kiralamaya olan ilginin artacağını vurguladı.

Oktay, “Özellikle pandemi etkileri nedeniyle Avrupa’da ve ülkemizde e-ticaretin gelişmesi ticari araç kiralamalarına olan ilgiyi artırdı. 2020 sonu itibariyle sektörde 9000 adet kiralık ticari araç bulunuyor ve bu rakam kiralamaların yüzde 4,3’ünü oluşturuyordu. 2021 ilk yarı yıl sonuçlarına göre ise kiralamaların yüzde 4.6’sı bu segmentte. Alınan son kararla birlikte bu rakamın 4-5 katına kadar artacağını öngörüyoruz" diye konuştu.