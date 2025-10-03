Ekim ayı kira artış oranı 2025 TÜİK son dakika açıklaması ile belli oldu. Eylül ayı enflasyon rakamları, bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Eylül enflasyonu ile birlikte TEFE - TÜFE verileri belli oldu ve Ekim ayı kira zammı netleşti. Bu noktada ‘’2025 Ekim kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu, hesaplama nasıl yapılır?’’ soruları bu ay sözleşme yenileyecek olan ev ve işyeri sahipleri ile kiracıların gündeminde yerini aldı. İşte, TÜİK TÜFE verileri ile konut ve iş yeri için Ekim ayı kira artış oranı hesaplama.