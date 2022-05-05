Kira zam oranı Mayıs 2022 | AÇIKLANDI! Mayıs ayı kira artış oranı yüzde kaç ve nasıl hesaplanır? 12 aylık ortalama

Mayıs ayı kira artış oranı ne kadar? 2022 yılı Nisan ayı enflasyon oranlarının TÜİK tarafından açıklamasının ardından Mayıs ayı kira artış oranı da belli oldu. Peki, 2022 Mayıs ayı kira zammı artış oranı ne kadar oldu?

Hatırlanacağı gibi 12 aylık ortalamaya göre Nisan ayı kira artış oranı 29,88 olmuştu.

Saat 10.00'da TÜİK tarafından enflasyon oranlarına göre Mayıs ayı kira artış oranı 34,46'ya yükselmiş oldu

KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR?

Bilindiği üzere kira zamları bir önceki yılın aynı ayına göre gerçekleşen TÜFE artış oranı dikkate alınarak yapılıyor. Yani 2021 Mayıs ayında kontrat imzalayan ve bu yıl kontratını yenileyecek kiracılar bir önceki yılın "Nisan" ayına göre bu yıl ki Nisan ayı sonunda gerçekleşen enflasyon oranını dikkate alarak kontratlarını yenileyecekler.

Örneğin 2 bin lira kira bedeli için geçtiğimiz Mayısa başında kontrat imzalayan bir kiracı bu yıl kontratını 2 bin 680 liraya yenileyecek.