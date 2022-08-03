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Kira fiyatları düşecek mi 2022? Bakan Kurum'dan flaş açıklama: Kira fiyatları inecek mi?

Son dönemin hakkında en çok arama yapılan konularından biri de kira fiyatlarını son durumu oldu. Vatandaşlar, enflasyon nedeniyle kira fiyatlarının düşüp düşmeyeceğini araştırıyor. İşte konuyla ilgili olarak Bakan Murat Kurum'dan son dakika açıklaması...

03.08.2022 - 11:15 | Güncelleme: ABONE OL

  • Ekonomideki gelişmelerin ardından kira fiyatlarının son durumu da merak konusu oldu. Ev sahibi ve kirada oturan vatandaşlarımızı yakından ilgilendiren konuya ilişkin merak edilenleri bir araya getirdik. Peki, kira fiyatları düşecek mi?

  • KİRA FİYATLARI DÜŞECEK Mİ 2022? BAKAN KURUM'DAN AÇIKLAMA!

    Kiralar düşecek mi sorusuna cevap veren Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin ardından yüksek kiralar ve konut fiyatlarıyla ilgili özetle şunları söyledi:

    "Gelen şikayetlerin takibini Hazine ve Maliye Bakanlığı ve biz yapıyoruz. Suni bir artıştı hep onu söylüyoruz. Arzda sıkıntı varsa sıkıntıyı giderecek süreci Cumhurbaşkanımız paylaştı. O da fiyatların geri gelmesine neden olacak, sistem oturacak.

  • Bizim yaptığımız projelerle de buna imkan sağlayacağız. Vatandaşımızı her işte olduğu gibi konut işinde de aç ve açıkta bırakmayacağız. 

    (Hazine arazileri) Hazine arazileriyle ilgili her türlü sübvansiyonu yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz.

  • (Kaç dönüm üzerinde uzlaşı var) Önümüzdeki ay itibariyle onları açıklayacağız

    (Sosyal konut projesi) Ağustos değil eylüle kaldı gibi, Eylül ayında Cumhurbaşkanımız paylaşacak. Projeyi vatandaşlarımıza sunmuş olacağız.”

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