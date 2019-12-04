Kasım ayu enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla beraber kira artış oranı da belli oldu. Hem ev sahiplerini hem kiracıları ilgilendiren rakam açıklandı. TÜFE üzerinden yapılacak kira artış oranı yüzde 15.87 oldu.

KİRA ARTIŞ ORANI 15.87

Kasım ayında enflasyon yüzde 10.56 olarak gerçekleşti. TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına bakıldığında ise yüzde 15.87 rakamı ortaya çıktı.

Örnek; 1000 lira kirada olan ev, kira artış oranına göre 1158 lira olacak.

KASIM AYI ENFLASYON

Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda aylık bazda yüzde 0,38 yükselirken, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,08 düşüş gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 10,56, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 4,26 oldu.

Enflasyonun kasımda aylık yüzde 0,38 ile piyasa öngörülerinden daha az artış kaydetmesinin ardından, ekonomistler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) son Enflasyon Raporu ile 2020-2022 Yeni Ekonomi Programı'nda yıl sonu için belirtilen yüzde 12'lik enflasyon tahmininin altında kalınabileceğine işaret etti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda aylık yüzde 0,38 ve yıllık yüzde 10,56 artış kaydetti.