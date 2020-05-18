Güney Amerika, ABD ve Avrupa ülkelerinde çok sık tüketilen ancak ülkemizde henüz bu konuda yeterli tüketimi ve bilgi sahibi olunmayan kinoa, vücuda gerekli tüm amino asitleri içeren bir bitkidir. Kinoa tahıl ürünüdür. Daha doğrusu tahılın yemişidir. Besin değerinin yüksek olması nedeniyle tüketilmesi önemli bir yemiştir. Pirinç ya da arpa gibi pişirilerek tüketilmektedir.

Kinoa 1-2 metre uzunluğunda Bolivya ve Peru’ da dağ yamaçlarında yetişir. Aşırı sıcak ve soğuk olan iklimlerde yetişmesi zordur. Bitki tohumları üzerinde değişiklik yapılarak Güney Amerika’da da yetiştirilmesi sağlanmaya başlamıştır.

Kinoanın Faydaları

Kinoa protein içeren bir yemiş olması nedeniyle, gerekli olan tüm amino asitleri içerir. Kolesterol ve yüksek yağa sahip hayvansal gıdalara karşı alternatif olarak seçilebilir. Ayrıca et sevmeyenler için de önemli bir besin olabilir.

Kinoa glüten içermeyen bir besindir. Bu sebepten dolayı Çölyak hastalığı olanlar veya glütensiz diyet uygulaması gerekenlere önerilmektedir.

Yüksek oranda besin lifi içermesi ve protein açısından zengin olması diyet için gerekli olan besini sağlamada yardımcı olabilir. Uzun süre tok tutması sayesinde daha az kalori almanıza da yardımcı olur.

Sindirim sistemi üzerinde etkisi de oldukça iyi olan kinoa, besin lifi açısından zengindir. Besin lifi diyabet hastalığında kan şekeri kontolü için gereklidir. Bu açıdan kinoa kabızlık giderici etkisiyle hemoroide de engel olmaktadır.

Demir içeriği olarak da zengin olan kinoa, demir eksikliği ve bu eksikliğe dayalı beyin ve ruhsal hastalıklara etki etmektedir.

Kinoa, riboflavin içermesiyle de; beyin ve kas hücrelerine etki ederek enerji almaya ve halsizliği gidermeye iyi gelmektedir.

Magnezyum içeren kinoa, damarlara rahatlık sağladığından migren gibi ağrıları tolore ederek rahatlamayı başarmaktadır. Ayrıca tip2 diyabet için de magnezyum sayesinde kan şekerini kontrol etmeye yardımcı olur.

Antioksidan minerali olan manganez içermesi nedeniyle enerji üretilirken çıkan hasarı kontrol etmeye fayda sağlar. Tüm hücreleri serbest radikalllere karşı korur.

Kinoa, kötü kolesterolü düşürür ve iyi kolesterolün yükselmesini sağlar.

100 gr pişirilmiş kinoada, 120 kalori, 2gr yağ, 7 gr karbonhidrat, 11gr besin lifi ve 4,4 gr protein içerir.

Vitaminleri; A, E, tiamin, niasin, riboflavin ve B6 dır.

Mineralleri; selenyum, manganez, demir, bakır, çinko, potasyum, sodyum, kalsiyum ve magnezyum’dur.

Kinoa kolesterol içermez. Diyetlerde pişmiş olarak tüketilmesi tavsiye edilmektedir.