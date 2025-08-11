Habertürk
        Haberler Spor Futbol Kingsley Coman Suudi Arabistan yolunda! - Futbol Haberleri

        Kingsley Coman Suudi Arabistan yolunda!

        Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr, Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'te forma giyen Kingsley Coman'la anlaşma sağladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.08.2025 - 13:59 Güncelleme: 11.08.2025 - 13:59
        Kingsley Coman Arabistan yolunda!
        Yaz transfer döneminde Joao Felix ve Inigo Martinez gibi önemli isimleri kadrosuna katan Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, bir yıldız transferini daha bitirmeye hazırlanıyor.

        Sky'ın haberine göre; Kingsley Coman'ın Al Nassr'a transferinde pürüz kalmadı.

        BONSERVİSİ 35 MİLYON EURO

        Al Nassr, Bayern Münih ile yaptığı görüşmeler sonrasında bonservis konusunda anlaşma sağlayabildi. Suudi Arabistan kulübü, Bayern Münih'e bonservis ücreti olarak 35 milyon Euro ödeyecek.

        Al Nassr, Comanile de 3 yıllığına anlaşma sağladı. Fransız oyuncunun, Al Nassr'dan yıllık 20-25 milyon Euro aralığında bir ücret kazanması bekleniyor.

        YAKLAŞIK 100 MİLYON EURO MALİYET

        Bu maliyetler sonrası Arabistan kulübünün cebinden 3 yıllığına yaklaşık 100 milyon Euro çıkması bekleniyor.

        Habertürk Anasayfa