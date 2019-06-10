ATV'nin yeni dizisi Kimse Bilmez ilk bölümü ile yarın akşam izleyicilerin karşısına çıkacak. Her hafta Salı günü saat 20.00'da ekranlara gelecek Kimse Bilmez dizisinin kadrosunda seyircilerin yakında tanıdığı birçok oyuncu yer alıyor. Peki Kimse Bilmez dizisi oyuncuları kimler? Kimse Bilmez dizisi konusu nedir? İşte detaylar...

KİMSE BİLMEZ 1. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

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Sevda, o gün bir markanın yüzü seçilmiş ve yıldız olma hayallerine yaklaşmıştır. Artık her şeyin yolunda gideceğini zannederken beklemediği bir haberle sarsılır. Kardeşinin Pilot adında acımasız bir mafyanın eline geçtiği ve para bulmazsa öldürüleceğini öğrenir. Sevda, kardeşini kurtarmak için kendisine aşık olan Uygar Sarıkaya'dan para ister. Ancak hiç beklemediği bir teklifle karşılaşır.

KİMSE BİLMEZ KONUSU NEDİR?

Kimse Bilmez, star olma hayalleri kuran, çok güzel ve hayat dolu bir kız olan Sevda'nın, esrarengiz bir geçmişe sahip olan Ali'yle sıra dışı aşkının hikayesidir.

KİMSE BİLMEZ OYUNCULARI KİMLER?

Keremcem (Ali Hüroğlu)

Çok yakışıklı, karizmatik ve zeki bir adam. Yiğit ve fedakar. Son derece çevik. Her türlü kaybın acısını daha küçük yaşta tatmış. Kendini Allah'a ve insanlara adamış. Yaptığı iyilikler sayesinde "Ali Hoca" olarak ünlenmiş. Hayattaki tek amacı, kayıp kardeşini bulmaktır.

Özgü Kaya (Sevda Eğilmez)

Zeki, başına buyruk, alımlı ve çok güzel. Sevda'ya göre aşk yoktur, insanların ihtiyaçları vardır. Özgürlüğüne düşkündür. Pes etmeyi hiç sevmez. Bir şeyi kafaya koymuşsa muhakkak yapar. Hedefine sadıktır. Zorluklardan kaçmaz. Her zaman başının çaresine bakmasını bilir.

Engin Hepileri (Uygar Sarıkaya)

Oldukça zengin, yakışıklı ve kurnaz. İstediği her şeyi hak ettiğine inanır. Hedefe giden yolda her tür entrikayı çevirmekten kaçınmaz. Kaybetmeye hiç tahammülü yoktur. Yalnızca kendini, kendi mutluluğunu düşünür. Acımasızdır. İsteklerini elde etmek uğruna her şeyi yapar. Kendinden başka kimseye değer vermez.

Burak Serdar Şenal (Pilot)

Oldukça zengin, yakışıklı ve kurnaz. İstediği her şeyi hak ettiğine inanır. Hedefe giden yolda her tür entrikayı çevirmekten kaçınmaz. Kaybetmeye hiç tahammülü yoktur. Yalnızca kendini, kendi mutluluğunu düşünür. Acımasızdır. İsteklerini elde etmek uğruna her şeyi yapar. Kendinden başka kimseye değer vermez.