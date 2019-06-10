10 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ATV'nin yeni dizisi Kimse Bilmez ilk bölümü ile yarın akşam izleyicilerin karşısına çıkacak. Her hafta Salı günü saat 20.00'da ekranlara gelecek Kimse Bilmez dizisinin kadrosunda seyircilerin yakında tanıdığı birçok oyuncu yer alıyor. Peki Kimse Bilmez dizisi oyuncuları kimler? Kimse Bilmez dizisi konusu nedir? İşte detaylar...
KİMSE BİLMEZ 1. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Sevda, o gün bir markanın yüzü seçilmiş ve yıldız olma hayallerine yaklaşmıştır. Artık her şeyin yolunda gideceğini zannederken beklemediği bir haberle sarsılır. Kardeşinin Pilot adında acımasız bir mafyanın eline geçtiği ve para bulmazsa öldürüleceğini öğrenir. Sevda, kardeşini kurtarmak için kendisine aşık olan Uygar Sarıkaya'dan para ister. Ancak hiç beklemediği bir teklifle karşılaşır.
KİMSE BİLMEZ KONUSU NEDİR?
Kimse Bilmez, star olma hayalleri kuran, çok güzel ve hayat dolu bir kız olan Sevda'nın, esrarengiz bir geçmişe sahip olan Ali'yle sıra dışı aşkının hikayesidir.
KİMSE BİLMEZ OYUNCULARI KİMLER?
Keremcem (Ali Hüroğlu)
Çok yakışıklı, karizmatik ve zeki bir adam. Yiğit ve fedakar. Son derece çevik. Her türlü kaybın acısını daha küçük yaşta tatmış. Kendini Allah'a ve insanlara adamış. Yaptığı iyilikler sayesinde "Ali Hoca" olarak ünlenmiş. Hayattaki tek amacı, kayıp kardeşini bulmaktır.
Özgü Kaya (Sevda Eğilmez)
Zeki, başına buyruk, alımlı ve çok güzel. Sevda'ya göre aşk yoktur, insanların ihtiyaçları vardır. Özgürlüğüne düşkündür. Pes etmeyi hiç sevmez. Bir şeyi kafaya koymuşsa muhakkak yapar. Hedefine sadıktır. Zorluklardan kaçmaz. Her zaman başının çaresine bakmasını bilir.
Engin Hepileri (Uygar Sarıkaya)
Oldukça zengin, yakışıklı ve kurnaz. İstediği her şeyi hak ettiğine inanır. Hedefe giden yolda her tür entrikayı çevirmekten kaçınmaz. Kaybetmeye hiç tahammülü yoktur. Yalnızca kendini, kendi mutluluğunu düşünür. Acımasızdır. İsteklerini elde etmek uğruna her şeyi yapar. Kendinden başka kimseye değer vermez.
Burak Serdar Şenal (Pilot)
Oldukça zengin, yakışıklı ve kurnaz. İstediği her şeyi hak ettiğine inanır. Hedefe giden yolda her tür entrikayı çevirmekten kaçınmaz. Kaybetmeye hiç tahammülü yoktur. Yalnızca kendini, kendi mutluluğunu düşünür. Acımasızdır. İsteklerini elde etmek uğruna her şeyi yapar. Kendinden başka kimseye değer vermez.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!