Kimlik yenileme için gerekli evraklar

22 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Hala yeni çipli kimlik kartını almayanların ellerini çabuk tutması gerekiyor Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (TCKK) Projesi kapsamında yeni Çipli kimlik kartlarının dağıtımı 2017 yılının ocak ayında başlamıştı ve son tarihe az kaldı. Peki, Yeni kimlik için gerekli evraklar nelerdir?Yeni kimlik çıkarma ücreti ve son başvuru tarihi hakkında merak edilen tüm sorular detayları ile sizler için derledik.
Yeni Kimlik Almak İçin Randevu Nasıl Alınır?
Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (TCKK) Projesi kapsamında eski nüfus cüzdanını yeni çipli kimlik kartları ile değiştirmek için randevu alma şartı kaldırıldı fakat nüfus müdürlüklerindeki aşırı yoğunluktan dolayı randevu alarak gitmeniz sizin faydanıza olacaktır. Yeni çipli kimlik kartını almak için nüfus müdürlüklerinden herhangi birisine ya da size en yakın olan İlçe Nüfus Müdürlüğü’ne başvurabilirsiniz. Ayrıca Nüfus ve Vatandaşlık İşleri numarası olan Alo199 Çağrı merkezinden randevu alabilirsiniz ayrıca,
https://randevu.nvi.gov.tr/ internet sitesi üzerindeki T.C.Kimlik Kartı Randevu Sisteminden de randevu alınabilir
2019 Kimlik Yenileme İçin Gerekli Belge ve Evraklar Nelerdir?
Yeni çipli kimlik kartına geçerek kimlik yenilemek isteyenler için başvuruda gerekli olacak evraklar aşağıdaki gibidir.
Ödemenin Yapılacağı Bankalar
Kimlik Yenilemede Son Başvuru Tarihi Nedir?
Kimliklerini henüz yenilemeyenler için son başvuru tarihi 2023 sonu son tarihtir, ayrıca aklınızda bulunması açısından belirtiyoruz ki ehliyet için de 2020'nin sonuna kadar süre bulunuyor.
Yeni Kimlik Kartı Ne Zaman Geliyor?
Yeni kimlik için gerekli olan belgelerle randevunuzu aldığınız gün nüfus müdürlüğüne giderek başvuru işleminizi yaptıktan sonra nüfus dairesinde gerek görülmesi halinde parmak iziniz, parmak damar iziniz ve el ayası damar izinizin taranarak sisteme kaydedilmesi de alınabilir. Daha önceden 15 gün veya 1 ayda postayla adresinize ulaştırılan çipli yeni kimlikler, artık başvurunuzdan 1 gün veya en geç 2 gün içinde adresinize ulaşıyor.
Yenileme Ücreti Ne Kadar?
Kimlik kartı ücretleri 2019 yılı için evlilik, boşanma ve yeni çipli kimlik kartına geçme işlemleri için yenileme yapılacak ise 22,50 TL'dir. Kimlik kartı kayıp olmasından dolayı yenileme işlemi için ise kayıp bedeli 45,00 TL'dir. Yeni doğan bebekler için de kimlik kartı çıkarılırken kesinlikle ücret ödenmemektedir.
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