Kimlik ve ehliyet yenileme son gün tarihi Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. Bilindiği gibi, 2023 itibarıyla banka işlemlerinde çipli kimlik zorunlu hale getirildi. Eski tip kimlik kartını değiştirmek isteyenler için merak edilenler paylaştık. İşte 2023 sürücü belgesi ve kimlik yenileme ücreti ile son gün tarihi ayrıntıları...