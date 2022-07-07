Kimlerin ödeneği artacak?

Asgari ücret temmuz ayından geçerli olmak üzere yüzde 29.31 oranında artarak 5004 TL’den 6 bin 471 TL’ye yükseldi. Asgari ücretteki artış milyonlarca kişinin prim yükümlülüğünü ve bazı ödeneklerini de etkileyecek.

İşsizlik ödeneği, işçinin son dört aylık ortalama brüt ücretinin yüzde 40’ı üzerinden hesaplanıyor. İşsizlik ödeneğinin tavanı ise brüt asgari ücretin yüzde 80’i ile sınırlı bulunuyor. Buna göre, ocak – haziran döneminde 4.003,20 TL olan işsizlik ödeneği tavanı temmuz – aralık döneminde 5.176,80 TL olarak uygulanacak. Halen 2.001,60 TL olan en düşük işsizlik ödeneği tutarı ise asgari ücretin yüzde 40’ı olan 2.588,40 TL’ye yükselecek.

İşsizlik ödeneği almakta olanlardan, ödenek almaya başlamadan önceki 4 aylık brüt ücret ortalaması 10 bin liranın üzerinde olanlar, temmuz ayından itibaren artıştan yararlanacak. Örneğin, işsiz kalmadan önceki dört aylık ortalama ücreti 15 bin lira olan bir kişiye yüzde 40 üzerinden 6 bin liraya kadar işsizlik ödeneği bağlanabilecek iken yılın ilk yarısındaki 4.003,20 TL’lik tavandan işsizlik ödeneği bağlandı. Bu kişinin işsizlik ödeneği, temmuz ayından itibaren yeni tavan tutar olan 5.176,80 TL’ye çıkartılacak. İşsiz kalmadan önce son 4 ay 5004 TL ücretle çalışmış olanların işsizlik ödeneği ise artmayacak, 2001,60 TL olarak ödenmeye devam edecek.

Kısa çalışma ödeneği de son 12 aylık ortalama brüt ücretin yüzde 60’ı oranında bağlanıyor ve asgari ücretin yüzde 150’sini aşamıyor. Ocak – haziran döneminde 7 bin 506 lira tavan uygulandı. Yeni asgari ücretle tavan tutar 9.706,50 TL’ye yükseldi.

Buna göre, kısa çalışma ödeneği bağlanmadan önceki 12 aylık ortalama ücreti 12 bin 510 liranın üzerinde olanların ödenekleri asgari ücretteki artış nedeniyle yükselecek. Örneğin, son 12 aylık ortalama brüt ücreti 15 bin lira olan kişinin kısa çalışma ödeneği haziran ayında 7506 TL iken, temmuz ayında 9 bin liraya çıkacak.

GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMLERİ YÜKSELECEK

Herhangi bir işte çalışmayıp, anne veya babasından dolayı “bakmakla yükümlü olunan” sıfatıyla sağlık hizmeti alamayanlar genel sağlık sigortası (GSS) primlerini kendileri ödüyor. GSS prim tutarı, brüt asgari ücretin yüzde 3’ü oranında. Ocak – haziran döneminde aylık 150,12 TL olan GSS primi, temmuz ayından itibaren 194,13 TL olarak ödenecek.

BAĞ-KUR PRİMLERİ BU AY ZAMLANACAK

BAĞ-KUR (4/1-b) statüsünde çalışan esnaf, doktor, avukat ve diğer serbest meslek mensuplarının sosyal güvenlik primi asgari ücretin yüzde 34.5’i ile bunun 7.5 katı arasında değişiyor. Primlerini düzenli ödeyenlere ise 5 puanlık indirim yapılıyor. Bu kişilerin ödediği en düşük aylık prim tutarı haziran ayında 1.476,18 TL iken temmuz ayından itibaren 1.908,94 TL’ye çıkacak. Tavandan ödenen prim tutarı ise 11.071,35 TL’den 14.317,05 TL’ye çıkacak.

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA PRİMLERİ

Emeklilik için prim günü eksik olanlar veya herhangi bir işte çalışmadığı için kendi primini kendisi ödeyerek emekli olmaya çalışanlar isteğe bağlı sigorta primi ödüyor. İsteğe bağlı sigortada prim tutarı asgari ücretin yüzde 32’sinden başlıyor ve bunun 7.5 katına kadar çıkabiliyor. Haziran ayında 1.601,28 TL olan aylık en düşük isteğe bağlı sigorta prim tutarı temmuz ayında 2.070,72 TL’ye yükselecek.

ASKERLİK, DOĞUM, YURT DIŞI BORÇLANMASI ZAMLANACAK

Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) askerlik, doğum ve yurt dışı borçlanması yapanların primleri de asgari ücret üzerinden hesaplanıyor. Askerlik ve doğum borçlanmasında bir gün için günlük asgari ücretin yüzde 32’si oranında prim ödeniyor. Yurt dışı borçlanması yapanlardan ise yüzde 45’i oranında prim alınıyor. Buna göre, bir günlük prim tutarı askerlik ve doğum borçlanmasında 53,38 TL’den 69,02 TL’ye, yurt dışı borçlanmasında ise 75,06 TL’den 97,06 TL’ye çıkacak. 1 Temmuz’dan sonra borçlanma talebinde bulunanlar yeni tutarlar üzerinden prim ödeyecekler.