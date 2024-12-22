Kim Milyoner Olmak İster'de 1 Milyon değerindeki soru açıldı! Cumhurbaşkanlığı forsunda bulunan 16 Türk devlet hangileridir?
Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik soru açıldı. Cevabı sosyal medya kullanıcıları tarafından merak edilen soru, Cumhurbaşkanlığı forsunda yer alan, 16 Türk devleti ile alakalıydı. Peki, Kim Milyoner Olmak İster'de 1 Milyonluk sorunun yanıtı neydi, Cumhurbaşkanlığı forsunda bulunan 16 Türk devlet hangileridir? İşte Kim Milyoner Olmak İster'de 1 Milyonluk sorunun cevabı...
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Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bir yarışmacı 1 milyon değerindeki soruyu açtırdı. 1 milyon TL'lik soru 'Cumhurbaşkanlığı forsundaki 16 Türk devleti arasında hangi yoktur?' oldu. Sosyal medya kullanıcıları sorunun yanıtını araştırmaya başladı. İşte detaylar...
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1 MİLYON DEĞERİNDEKİ SORU
Cumhurbaşkanlığı Forsu ve Armasında, Türkiye'yi temsil eden güneşin etrafındaki 16 yıldızın temsil ettiği 16 Türk devleti arasında hangisi yoktur?
A) Batı Hun İmparatorluğu
B) Harzemşahlar
C) Avar İmparatorluğu
D) Anadolu Selçuklu Devleti
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CUMHURBAŞKANI FORSUNDA BULUNAN 16 TÜRK DEVLETİ
Büyük Hun İmparatorluğu
Batı Hun İmparatorluğu
Avrupa Hun İmparatorluğu
Ak Hun İmparatorluğu
Göktürk Kağanlığı
Avar Kağanlığı
Hazar Kağanlığı
Uygur Kağanlığı
Karahanlı Devleti
Gazne Devleti
Büyük Selçuklu İmparatorluğu
Harezmşahlar Devleti
Altın Orda Devleti
Timur İmparatorluğu
Babür İmparatorluğu
Osmanlı İmparatorluğu
Bu listeye göre, Anadolu Selçuklu Devleti yer almadığından doğru cevap D şıkkıdır.
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