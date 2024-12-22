Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bir yarışmacı 1 milyon değerindeki soruyu açtırdı. 1 milyon TL'lik soru 'Cumhurbaşkanlığı forsundaki 16 Türk devleti arasında hangi yoktur?' oldu. Sosyal medya kullanıcıları sorunun yanıtını araştırmaya başladı. İşte detaylar...