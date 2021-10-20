MET Gala'daki pozuyla sır aydınlandı

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ABD'li televizyon yıldızı Kim Kardashian 2018 yılında Metropolitan Sanat Müzesi için düzenlenen MET Gala'da antik Mısır rahibi Nedjemankh'ın mumyalandığı M.Ö. 1'inci yüzyıldan kalma tabutla fotoğraf çektirdi.

Kardashian'ın fotoğrafı kısa sürede tüm dünyaya yayılırken, bir gizem aydınlandı.

Sanat piyasasındaki sıra dışı vakaları araştıran gazeteci Ben Lewis'in, 'Art Bust: Skandallı Sanat Dünyası Hikayeleri' adlı podcast'te paylaştığı hikaye ile tabutun çalıntı olduğu ortaya çıktı.

Gazeteci, yapımın bölümlerinden birinde, Antik Mısır'ın yüksek rahibi Nedjemankh'ın tabutunu araştırdı.

Lewis, lahitin Mısır'dan kaçırıldıktan sonra, Mayıs 2018'de Met Gala töreninde ilk kez sergilendiği Metropolitan Museum of Art'a ulaştığını doğruladı.

BİR DİZİ SAHTE BELGE DÜZENLENMİŞ

Gazetecinin yayınına göre 2018 MET Gala'dan kısa süre sonra Manhattan Savcısı Matthew Bogdanos, Mısır'dan bir ihbar aldı.

İhbarı yapan muhbir, 2011'de Arap Baharı sırasında çıkan eylemleri fırsat bilip tabutu kaçırdığını ama hiç para alamadığını ifade etti. Bunun üzerine yapılan araştırmalarda tabutun orijinal olduğu belirlendi.

Savcı, tabutun izini ise 2013'te Birleşik Arap Emirlikleri'nden Avrupa genelindeki bazı kişilere gönderilen e-postalarda buldu.

Soruşturmaya göre Hassan Fazeli adlı satıcı, tabutun fotoğraflarını Avrupa'daki olası alıcılara gönderdi.

Tabutu Almanya Hamburg'daki Dionysos Gallery'nin yöneticisi Roben Dib satın aldı.

Roben Dib daha sonra tabutun yasal olarak getirildiğini gösteren başka bir sahte evrak düzenledi. Tabut daha sonra Fransız antikacı Christophe Kunicki ve partneri Richard Semper'a satıldı. Onlar da tabutu 4 milyon dolara MET'e satmış oldu.

Tabut 2019'da Mısır'a iade edildirken Christophe Kunicki ve Richard Semper Haziran 2020'de Fransa'da Roben Dib Ağustos 2020'de Almanya'da tutuklandı.

Olayın ardından, Kim Kardashian'ın lahitle olan fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu.

— New York Post (@nypost) October 18, 2021