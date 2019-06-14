Televizyon yıldızı Kim Kardashian cezaevinde bulunan mahkumlara iş eğitimi verilmesi çabaları kapsamında Beyaz Saray'a ikinci bir ziyaret daha gerçekleştirdi.

Beyaz Saray'da Trump'la buluşan Kardashian, “İçerideki kimseyle bağlantım olmadığı için gittiğim onlarca farklı cezaevinde bu kadar fazla zaman geçirdikten sonra, hayatımda gerçekten fark yaratmak ve doğru olanı yapmak istediğim bir noktada olduğumu hissediyorum. Ama nasıl olacağını ya da gerçekten neler yaşandığını tam olarak bilemiyorum” dedi.

Kardashian ayrıca, cezasını tamamlayan mahkûmların dışarı çıktıktan sonra topluma tekrar kazandırılmasını amaçlayan yeni bir programı da açıkladı. Buna göre, eski mahkûmlara iş görüşmelerine gidebilmeleri için ortak otomobil kullanımı ve önceden para yüklenmiş kartlar gibi imkânlar tanınacak.

TRUMP'TAN ÖVGÜ: GENLERİNDE VAR

Öte yandan hukuk eğitimi almaya başlayan Kim Kardashian'a Trump'tan övgü geldi. Kardashian'ın ünlü bir avukat olan babası Robert Kardashian'ı hatırlatan Trump, "Babasını tanırdım ve size söyleyeyim, (Kim Kardashian) iyi genlere sahip –her şey için genleri iyi. Eğlence dünyasındaki en başarılı kişilerden biri ve yakında en başarılı avukatlar arasında olacak” "

Kim Kardashian'ın babası Robert Kardashian, 1994 yılında eşini öldürmekle suçlanan O.J. Simpson'ın avukatlığını üstlenmiş ve Simpson'ın beraat etmesini sağlamıştı.