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        Haberler Dünyadan Kim Kardashian'a Met Gala'da aşırı ince bel tepkisi - Magazin haberleri

        Kim Kardashian'a Met Gala'da aşırı ince bel tepkisi

        Met Gala'ya belini her zamankinden daha ince gösteren korse tarzı bir elbiseyle katılan Kim Kardashian'a sosyal medyadan tepki yağdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.05.2024 - 15:09 Güncelleme: 07.05.2024 - 15:09
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        • 1

          Kim Kardashian, dün gece New York'taki Metropolitan Sanat Müzesi'nde gerçekleşen moda dünyasının en prestijli gecesi Met Gala'ya dikkat çekici derecede ince belini ortaya çıkaran kıyafetiyle damga vurdu. Korseyle sıkıştırılarak inceltilen beli, yoğun eleştiri aldı.

        • 2

          43 yaşındaki realite şov yıldızı ve moda girişimcisi, Met Gala'nın 'Uyuyan Güzeller: Modanın Yeniden Uyanışı' adlı bu yılki temasını büyük ölçüde benimsemiş görünüyordu. Dört çocuk annesi ünlü yıldız, belini saran ve her zamankinden daha ince görünmesini sağlayan gümüş renkli, korse tarzı bir elbise giymişti.

        • 3

          Kim Kardashian'ın korse tarzı elbisesi, temaya uyum sağlamak için yapraklarla süslenmiş, elbisede ayrıca metal etek ve dantel kuyruğa yer verilmişti. Görünümünü gri örgü hırka tarzı bir şalla tamamlayan Kardashian'ın her zamankinden daha ince görünen beline sosyal medyadan tepki yorumları yağdı.

        • 4

          "NEFES ALABİLİYOR MUSUN?"

          "Aşırı sıkılmış korse gerekli değildi", "O kadar sıktığın kıyafetle nefes alabiliyor musun?", "Oksijen tedavisine ihtiyacın varsa göz kırp", "Belin nereye gitti?" tarzı yorumlar yapıldı.

          Kaburga kemiklerinin eksiltilmiş olabileceğini yazan yorumcular, Kardashian'ın zorlama görüntüsünü "aşırı" bulduğunu belirtti.

        • 5

          "GÜZELLİK STANDARTLARI ULAŞILAMAZ HALE GELİYOR"

          Bir sosyal medya kullanıcısının; "Gerçekten rahatsız görünüyor ve sanki nefes almakta zorlanıyormuş gibi sersemlemiş duruyor. Ailesinin belirlediği güzellik standartları her yıl daha da yükseliyor ve ulaşılamaz hale geliyor. Kim'in beli kopacakmış gibi duruyor" yorumu büyük destek gördü.

        • 6

          Kim Kardashian'ı eleştiren bir başkası; "Kim Kardashian'ın gerçek vücut tipini ve şeklini belirli bir trende veya kıyafete uyacak şekilde değiştirme konusundaki ısrarı kesinlikle çılgınca ve çok zarar verici" dedi.

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