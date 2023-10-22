Kilosu 3 bin Euro! Bağışıklığı güçlendiriyor, sindirimi düzeltiyor!
Trüf mantarı, dünyanın en pahalı mantar türlerinden biridir. Kilosu 3 bin Euro'ya kadar çıkabilen trüf mantarı, güçlü bir aromaya ve lezzete sahiptir. Trüf mantarı, sadece lezzetli değil, aynı zamanda insan sağlığı için de birçok faydası olan bir besindir.
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Trüf mantarı, zengin bir vitamin ve mineral kaynağıdır. A, B, C ve D vitaminleri, demir, çinko, fosfor ve potasyum gibi mineralleri içerir. İşte pahalı fakat bir o kadar da şifa besini olarak bilinen trüf mantarının faydaları...
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TRÜF MANTARI FAYDALARI NELERDİR?
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TRÜF MANTARI NASIL TÜKETİLİR?
Trüf mantarı, genellikle çiğ olarak tüketilir. Ancak, pişirilerek de tüketilebilir. Trüf mantarı, salatalarda, makarnalarda, risottolarda ve et yemeklerinde kullanılabilir.
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TRÜF MANTARI NERELERDE YETİŞİR?
Dünyada “kara elmas” olarak adlandırılan trüf mantarları İspanya, Fransa, İtalya ve Türkiye'nin de içinde bulunduğu Akdeniz iklim kuşağında doğal olarak yetişmektedir.
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TRÜF MANTARI ZARARLARI VAR MI?
Trüf mantarı, genellikle güvenli bir besindir. Ancak, bazı kişilerde alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Trüf mantarı alerjisi belirtileri arasında kaşıntı, kızarıklık, şişlik ve nefes darlığı bulunur.