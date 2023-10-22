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        Haberler Sağlık Kilosu 3 bin Euro! Bağışıklığı güçlendiriyor, sindirimi düzeltiyor!

        Kilosu 3 bin Euro! Bağışıklığı güçlendiriyor, sindirimi düzeltiyor!

        Trüf mantarı, dünyanın en pahalı mantar türlerinden biridir. Kilosu 3 bin Euro'ya kadar çıkabilen trüf mantarı, güçlü bir aromaya ve lezzete sahiptir. Trüf mantarı, sadece lezzetli değil, aynı zamanda insan sağlığı için de birçok faydası olan bir besindir.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.10.2023 - 16:42 Güncelleme: 22.10.2023 - 16:42
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        • 1

          Trüf mantarı, zengin bir vitamin ve mineral kaynağıdır. A, B, C ve D vitaminleri, demir, çinko, fosfor ve potasyum gibi mineralleri içerir. İşte pahalı fakat bir o kadar da şifa besini olarak bilinen trüf mantarının faydaları...

        • 2

          TRÜF MANTARI FAYDALARI NELERDİR?

          • Antioksidan özelliği vardır. Trüf mantarı, serbest radikallerin zararlı etkilerini azaltmaya yardımcı olan antioksidanlar içerir.
          • Kanser riskini azaltabilir. Trüf mantarı, kanser hücrelerinin büyümesini ve yayılmasını engellemeye yardımcı olan antioksidanlar içerir.
          • Kalp sağlığını destekler. Trüf mantarı, kolesterol seviyesini düşürmeye ve kan akışını iyileştirmeye yardımcı olan antioksidanlar içerir.
          • Bağışıklık sistemini güçlendirir. Trüf mantarı, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olan antioksidanlar içerir.
          • Sindirimi iyileştirir. Trüf mantarı, sindirim sisteminin düzgün çalışmasını sağlayan lif içerir.
          • Cildin sağlığını korur. Trüf mantarı, cilt hücrelerinin yenilenmesine ve cildin yaşlanmasını geciktirmeye yardımcı olan antioksidanlar içerir.
        • 3

          TRÜF MANTARI NASIL TÜKETİLİR?

          Trüf mantarı, genellikle çiğ olarak tüketilir. Ancak, pişirilerek de tüketilebilir. Trüf mantarı, salatalarda, makarnalarda, risottolarda ve et yemeklerinde kullanılabilir.

        • 4

          TRÜF MANTARI NERELERDE YETİŞİR?

          Dünyada “kara elmas” olarak adlandırılan trüf mantarları İspanya, Fransa, İtalya ve Türkiye'nin de içinde bulunduğu Akdeniz iklim kuşağında doğal olarak yetişmektedir.

        • 5

          TRÜF MANTARI ZARARLARI VAR MI?

          Trüf mantarı, genellikle güvenli bir besindir. Ancak, bazı kişilerde alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Trüf mantarı alerjisi belirtileri arasında kaşıntı, kızarıklık, şişlik ve nefes darlığı bulunur.

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