Kilo alarak kendini daha iyi ve daha sağlıklı hisseden kadınlar son hallerini paylaşıyor
Birinin kilo sorunu yaşadığını duyduğumuzda, genellikle fazla kilolardan muzdarip bir kişiyi hayal ederiz. Ancak bu oldukça ön yargılı bir düşünce çünkü zayıf olmak her zaman sağlıklı olmak demek değildir ve bazen sağlık için kilo alınmalıdır.
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"39 kilodan, 59'a. SAnoreksiyaya elveda, bir daha karşılaşmayalım."
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"61 kilodan, 79 kiloya. 2 yıl sonra kendimi daha sağlıklı ve mutlu hissediyorum."
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"Tembel olmaktan ve sadece makarna yemekten, her gün sağlıklı beslenmeye ve ağırlık kaldırmaya doğru 9 yıllık dönüşümüm. Sağlığıma odaklanmak, kaygılarımı gidermemde bana son derece yardımcı oldu. Sadece ilerlemeye devam etmek için mücadele eden herkesi cesaretlendirmek istiyorum."
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"Anoreksiya iyileşmesi. Hala "kötü vücut imajı" günlerim var ama elimden gelenin en iyisini yapıyorum."
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"Ağır kaldırmak ve kilo almak harika olabilir. 35'den 49 kiloya çıktım."
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“Hayatım boyunca çok zayıftım ve kilo almayı denedim ama başaramadım. Spor salonuna gittim ve kilo almayı başardım."
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"Aynı tayt, aynı poz, farklı zihniyet."
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"İyileşmeden önce acil servisten bir resim yayınlamıştım ama iyileşmemin başlangıcından şu ana kadar başka bir resim paylaşmak istedim. Çok büyük bir fark yok gibi ama ben 4 beden daha büyüğüm ve çok daha güçlüyüm!"
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"Anoreksiyayı her gün yenmek."
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“Vücut şeklim üzerinde şu şekilde çalıştım. 155 kilodan 63 kloya'ye çıktı."
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"44 kilodan, 57'ye. Sağlıksız bir ilişkiden çıktım."
Kaynak: Reddit