Killa Hakan'la bir araya gelen Ceza, Neşet Ertaş'a benzetildi
Killa Hakan ve Ceza bir araya geldi. Ceza, yaş aldıkça sosyal medya kullanıcıları tarafından Neşet Ertaş'a benzetildi
Türkçe rap'in ünlü isimleri Killa Hakan ve Ceza bir araya geldi.
Killa Hakan, o anları sosyal medya hesabından paylaştı ve bu paylaşımına "Misafirim geldi" notunu düştü.
İkilinin bu fotoğrafı, sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. Özellikle Ceza, Türk halk müziğinin mihenk taşlarından 'Bozkırın Tezenesi' olarak bilinen halk ozanı Neşet Ertaş'a benzetildi. Bazı kullanıcılar, "Ceza yaşlandıkça Neşet Ertaş'a benziyor" yorumlarını yaptı.
Fotoğraflar: X, AA