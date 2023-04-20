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'Kilit kavşak' Kırıkkale'de bayram trafiği yoğunluğu başladı

Şehirler arası ulaşımda 43 ilin bağlantı noktasında bulunan Kırıkkale'de Ramazan Bayramı yoğunluğu başladı. Tatilini memleketlerinde geçirmek için yola çıkan vatandaşların oluşturduğu trafik yoğunluğunun bugün de artarak devam etmesi bekleniyor

Giriş: 20.04.2023 - 06:39 | Güncelleme: ABONE OL
'Kilit kavşak' Kırıkkale'de bayram trafiği yoğunluğu başladı
'Kilit kavşak' Kırıkkale'de bayram trafiği
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AA

Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek için yola çıkan sürücüler, "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de yoğunluğa neden oluyor.

AA'nın haberine göre ulaşımda 43 ilin kara yolunun bağlantı noktasındaki Kırıkkale'de başlayan trafik yoğunluğunun bugün de artarak devam etmesi bekleniyor.

Ulaşımın aksamaması için çaba gösteren jandarma ve polis trafik ekipleri de denetimlerini artırdı.

Kırıkkale-Ankara kara yolu hızlı tren köprüsü altında gerçekleştirilen denetimlerde durdurulan araç sürücüleri ile yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu ile rutin trafik kontrolleri yapılıyor.

Karayolları ekipleri de trafiğin aksamaması amacıyla Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak kapattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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