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Kilis Valiliği'nden Hatay depremiyle ilgili açıklama

Hatay, deprem ile bir kez daha sarsılırken depremin hissedildiği çevre illerde de büyük panik yaşandı. Kilis Valiliği, Musabeyli ilçesindeki bir ahırda çökme meydana geldiğini ve herhangi bir can kaybının olmadığını açıkladı

Giriş: 21.02.2023 - 00:10 | Güncelleme: ABONE OL
Kilis Valiliği'nden Hatay depremiyle ilgili açıklama
Kilis Valiliği'nden Hatay depremiyle ilgili açıklama
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AA

Kilis Valiliği, Hatay'ın Defne ilçesi merkezli 6,4 büyüklüğündeki depremde Musabeyli ilçesinde bir ahırda çökme olduğunu, herhangi bir can kaybının yaşanmadığını bildirdi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Hatay'da meydana gelen depremin Kilis'te de hissedildiği belirtildi.

Ağır hasarlı binalardan uzak durulması gerektiği vurgulanan açıklamada, "İlimiz genelinde herhangi bir can kaybımız bulunmamaktadır. Sadece Musabeyli ilçemizde cami minaresinde çatlama ve bir ahırda çökme meydana gelmiş, hayvanlar zarar görmemiştir. Ağır hasarlı binalardan uzak durulması önemle rica olunur." ifadeleri kullanıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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