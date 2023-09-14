Kılıçdaroğlu "sanık" sıfatıyla duruşmaya çağrıldı

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CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 9 yıl önce Erdoğan Bayraktar'a yönelik sözleri nedeniyle "Kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle 2016 yılında dava açıldı. Seçimlerde milletvekili olmadığı için dokunulmazlığı kalkan Kılıçdaroğlu'na, davanın açıldığı İstanbul 51. Asliye Ceza Mahkemesince "sanık" sıfatıyla tebligat gönderilerek duruşmaya çağrıldı. İlk duruşma, 7 Mart 2024'te görülecek. Ancak Kılıçdaroğlu'nun ifadesinin alınması için Ankara'ya talimat yazıldı. Kılıçdaroğlu'nun ceza alması durumunda siyasi yasak verilebileceği öğrenildi.