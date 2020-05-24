Kılıçdaroğlu, sağlık sektörü paydaşlarıyla video konferansla görüştü:

AA

CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecindeki video konferans görüşmelerine sağlık sektörü paydaşlarıyla devam etti.

Türk Tabipleri Birliği, Türk Dişhekimleri Birliği, Türk Hemşireler Derneği, Dev Sağlık-İş Sendikası, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği, Türk Eczacıları Birliği, Türk Psikologlar Derneği, Ankara Veteriner Hekimleri Odası, Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası ve Aile Hekimleri Federasyonu'nun başkan ve yöneticileriyle görüşen Kılıçdaroğlu, sağlık çalışanlarının sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Kılıçdaroğlu görüşmede, salgın sürecindeki çalışmalarından dolayı teşekkür ettiği sağlık sektörü paydaşlarının Ramazan Bayramı'nı da kutladı.

Sağlık çalışanlarına herkesin şükran borçlu olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, "Eğer bu ülkenin bütün balkonlarında insanlar çıkıp sağlık çalışanlarını alkışlamışsa bunun en büyük nedeni, sizin gösterdiğiniz özveridir." değerlendirmesinde bulundu.

Devletin üç alanda kesinlikle açık personel bulundurmayacağını ifade eden Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Bunlardan birisi sağlık, ikincisi eğitim, üçüncüsü sosyal güvenlik ve güvenliktir. Bu üç alan doğrudan doğruya insanla, insanın geleceğiyle ilgilidir dolayısıyla bu üç alanda devlet, 'Ben eleman tasarrufu yapıyorum' diyemez. Bu üç alanda kadro neyse bütün kadroların dolu olması lazım. Boş olan kadroların da KPSS'de elde edilen başarıya paralel olarak süratle doldurulması lazım."

Sağlık personeline yapılan ek ödeme konusuna da değinen Kılıçdaroğlu, "Bu süreçte sağlık çalışanları özveriyle çalıştılar ve en azından küçük de olsa ödüllendirme şeklinde bir uygulama geldi. Bu uygulamanın biz bütün sağlık çalışanlarını kapsamasını istiyorduk ama burada da ciddi haksızlıkların yapıldığını biliyoruz. Onların da giderilmesi lazım." değerlendirmesinde bulundu.

- "Döner sermaye uygulamaları öteden beri şikayet konusu"

Kılıçdaroğlu, görüntüleme merkezlerinde taşeron işçilerin çalıştırılmasının ve hala taşeron işçi sorununun devam etmesinin Türkiye'nin ayıbı olduğunu kaydetti.

Görüşmede, meslek örgütü yöneticilerinin Bilim Kurulunda neden yer almadıkları konusunu gündeme getirdiğini belirten Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Evet, olması gerekiyor ve olması gerekirdi. Çünkü eğer bir Bilim Kuruluysa, Kovid-19 gibi bir virüsle mücadele edilecekse, mücadele eden bütün tarafların burada olması bir şekliyle gerekiyordu. Bu süreçle ilgili meslek örgütleri olarak rapor düzenlediklerini ve bu raporu bazen Sağlık Bakanlığı bazen hem Sağlık Bakanlığı hem de kamuoyuyla paylaştıklarını ifade ettiler."

Meslek örgütlerinden hazırladıkları raporların örneğini isteyen Kılıçdaroğlu, üzerinde çalışmak istediklerini vurguladı.

Döner sermaye uygulamalarının daha adil bir yapıya kavuşması gerektiğinin dile getirildiğini aktaran Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Döner sermaye uygulamaları öteden beri zaten bir şikayet konusu. Belki bu konuda daha sağlıklı, daha tutarlı, bütün meslek örgütlerinin katıldığı, özgürce tartışıldığı ve sonra çözümler üzerinde ortaklaşıldığı bir süreci yakalamak lazım. Sonuçta eğer döner sermaye sağlık çalışanları için ise o zaman sağlık çalışanlarının bir araya gelip haksızlıkları, uygulamalardan kaynaklanan sorunları gidermeleri gerekiyor."

Sağlık çalışanlarının çok değerli ve herkesin alkışladığı bir mücadele verdiğini belirten Kılıçdaroğlu, bu başarının temel aktörleri olan sağlık çalışanlarının 24 saat çalıştığını, alın teri döktüğünü, şikayet etmediğini, bütün olumsuzluklara göğüs gererek sağlıklı sonuçların elde edilmesi için mücadele ettiğini ifade etti.

Kılıçdaroğlu, başarılarından dolayı tebrik ettiği sağlık çalışanlarına, mutlu bayramlar diledi.