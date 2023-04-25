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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bay Kemal'in Tahtası" isimli video serisinin dördüncüsünü Twitter hesabından paylaştı.

Kılıçdaroğlu, şu sözleri sarf etti:

"Türkiye'yi dünya ile rekabet eden bir ülke haline getireceğiz. Geleceğin teknolojilerini bugünden üreteceğiz. İnsanımızı rekabetçi kur, ucuz işgücü yalanlarıyla fakirleştirdiler.

Onuruyla çalışanlar hayat pahalılığı altında eziliyor. Türkiye dünyanın ucuz iş gücü deposu değil. Türkiye batının mülteci kampı da değil. Buna artık izin vermeyeceğiz. Bunu ortak akıl ve parlak zihinler ile yapacağız. Ülkemizi bu krizden hızla çıkaracağız. Bunun için gerekli yatırımı buldum. Şampiyonlar ligi ekibini kurdum. Kalıcı refaha ulaşmak için yeni teknolojileri üretmek zorundayız. Endüstriyel dönüşümü tamamlamak zorundayız.

Yeni bir çağın içindeyiz. Bu yüzden büyük bir endüstriyel atılım yapmak ve yüksek teknoloji üretmek gerekiyor. Dahası, gençlerimizi bu yönde eğitip onlara istihdam sağlamamız gerekiyor.

"ÖZEL EKONOMİ BÖLGESİ İLAN EDECEĞİZ"

Adana, Mersin illerini kapsayan özel bir ekonomi bölgesi ilan edeceğiz. Bu bölge, 1 milyon dekar araziyi kapsayacak beş ana kümeden oluşuyor:

Yüksek nitelikli metal rafinerileri, finans merkezi, yüksek teknoloji ve bilişim kümesi, otomotiv kümesi, biyokimya ve biyoteknoloji alanları.

Bu proje, 11 ilimizi etkileyen 6 Şubat depremi sonrasında şehirlerimizi ayağa kaldırmak ve yeniden inşa etmek için çok önemli.

"835 BİN KİŞİ DOĞRUDAN İSTİHDAM EDİLECEK"

Çok hafif ve dayanıklı, montajı kolay ve yeni nesil inşaat malzemelerini üreteceğiz. Yeni endüstriler kuracağız. Bölge halkının geri dönmesi için istihdam yaratacağız. İskenderun ve Mersin limanlarını dünyanın en büyük ve en gelişmiş yüksek teknoloji kullanan limanları haline getireceğiz. Bu limanlardan 46 ülkeye, 7 günde doğrudan deniz ulaşımı sağlayacağız. Bölge kendine özgü yasası olan, tamamen uluslararası hukukun geçerli olduğu bir bölge olacak. 835 bin kişi doğrudan istihdam edilecek. Bütün sanayi yatırımlarımız, dünyanın en gelişmiş çevre kriterlerini içeren Ekvator Prensipleri'ne uygun olarak inşa edilecek.

Bütün tesisler yeşil üretime uygun bir şekilde tasarlanacak. Temiz enerji, temiz üretim ve temiz yatırımla hareket edecek.

Sevgili halkım, Türkiye bunu hak ediyor. Başaracağız. Sana söz."