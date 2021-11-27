Kılıçdaroğlu'ndan şehit ailesine başsağlığı mesajı

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Kilis-Suriye sınırında, açılan ateş sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Savaş Dinç'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."