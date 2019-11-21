Gazeteci Rahmi Turan'ın, CHP'li bir ismin 9 Kasım'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giderek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştüğü yönündeki iddiası üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "CHP üzerinde, Erdoğan'ın CHP'yi dağıtmak için, kendi için kavgalı diye algı yaratmak istiyor. Elinden gelen her şeyi yapıyor. Devletin en kilit noktasında isimleri devreye soktuğunu biliyorum. Bunu okuduğumda doğrudur dedim. İsim vermek istemem" dedi.

Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtlayan Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde CHP'li bir ismin görüştüğü iddialarını yanıtladı.

"Ben şaşırmadım" diyen Kemal Kılıçdaroğlu, "Zaten CHP'yi nasıl dağıtırız, nasıl kendi içinde kavga çıkar diye ekipleri var. Arkadaşlarıma söyledim, partililere söyledim. Önümüzdeki süreçte yine yumrukların atıldığı süreçler yaşatmak istiyorlar. Barış Pınarı Harekatı zamanında ittifakı nasıl dağıtırım peşinde. CHP üzerinde, Erdoğan'ın CHP'yi dağıtmak için, kendi için kavgalı diye algı yaratmak istiyor. Elinden gelen her şeyi yapıyor. Devletin en kilit noktasında isimleri devreye soktuğunu biliyorum. Bunu okuduğumda doğrudur dedim. İsim vermek istemem" ifadelerini kullandı.

"ERDOĞAN NİYE SUSUYOR?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapmadığını dile getiren Kılıçdaroğlu, "Bu haberle madem Türkiye çalkalandı, Erdoğan niye konuşmuyor? Yok kimseyi davet etmedim, kimseyle konuşmadım diye niye demiyor? Erdoğan'a açık ve net olarak soruyorum, bu haber doğru mudur, yanlış mıdır? Her konuda konuşuyor. Herkes konuşuyor, sadece susan Erdoğan" dedi.