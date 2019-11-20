Külliye'ye giden CHP'li kim?

Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir, bir CHP’linin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğü iddiaları hakkında “Bana çok mantıklı gelmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle bir şeyin içine girer mi çok zannetmiyorum. Elimde bilgi yok” dedi.

Habertürk TV’de Ebru Baki’nin sunduğu “Para Gündem” programında “Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne giden CHP’li” masaya yatırıldı.

Habertürk Ankara Temsilcisi Aydemir, iddialar hakkında, “Bana çok mantıklı gelmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle bir şeyin içine girer mi çok zannetmiyorum. Elimde bilgi yok, Muharrem İnce iktidara yakın kesimler tarafından desteklendi. Kılıçdaroğlu'na zarar versin diye desteklendi. Belki birileri kendiliğinden görev edinmiştir, Kılıçdaroğlu'nu yıkabilmek için onu desteklemiş olabilir” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daha önceki konuşmalarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için “Biz böyle muhalefet lideri bulamayız” sözlerini hatırlatan Aydemir, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, birkaç kez belki kinaye yapmıştır ama Kılıçdaroğlu'ndan memnuniyetini ifade etmişti. Kılıçdaroğlu CHP'nin başında kalması için üste para bile verir” diye konuştu.

Eski Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin de Kılıçdaroğlu’na karşı desteklendiğini hatırlatan Bülent Aydemir, “Muharrem İnce'yi kullanarak, bir sopa olarak Kılıçdaroğlu'na karşı kullandılar. Bir merkezde mi yönetildi bilmiyorum ama Muharrem İnce savunucuları çıktı. Ekrem İmamoğlu hem kendisi açısından çok önemli bir sınav verecek, hem de CHP için sınav olacak. CHP bunu nasıl yönetecek? Ekrem İmamoğlu ve ekibi kabına sığmıyor. Bir diğer sınav da AK Parti'nin İmamoğlu'nun önlenemez yükselişi karşısında nasıl bir sınav vereceği?” dedi.

NE OLDU?

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, “Müthiş bir haber” başlıklı köşe yazısında, bir CHP’linin 9 Kasım’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğünü iddia etmişti. Kendisiyle görüşemediği için ismini açıklamayan Turan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Türkiye’nin geleceği için senin CHP Genel Başkanı olman lazım” dediğini aktarırken, CHP’li ismin “Engellerim var” dediğini de söyledi. Erdoğan’ın bu sözler üzerine “Düşün, karar ver. Memleketin iyiliği için bu gerekli, ben yardımcı olurum” dediğini iddia etti.

İNCE’DEN AÇIKLAMA

Rahmi Turan’ın bu yazısının ardından gözler Muharrem İnce’ye çevrildi. İnce, Twitter’dan yaptığı açıklamada iddialarda adı geçmeyen kişinin kendisi olmadığını vurgularken, “CHP Genel Başkanını özgür iradeli kurultay delegeleri seçer, Saray CHP’ye müdahale edemez. Sözcü Gazetesi yazarı Rahmi Turan’ın yazısında isim vermeden belirttiği kişi ortaya çıkmalıdır. Çıkmıyorsa Saray kapılarında CHP Genel Başkanlığı kovalayan o ismi Rahmi Turan açıklamalıdır” ifadelerini kullandı.