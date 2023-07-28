Kılıçdaroğlu maden sahası için ağaçların kesilmesinin protesto edildiği Akbelen’e gitti

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Muğla’daki Yeniköy ve Kemerköy termik santrallerindeki maden sahasının ağaç kesilerek genişletilmesi çalışmasına yönelik protestolar sürerken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da eylemcilerin nöbet tuttuğu ve zaman zaman güvenlik güçlerinin müdahelesinin yaşandığı Akbelen’e gitti.

Kılıçdaroğlu, burada yaptığı açıklamada “Ağacı kestiğinizde suyu kesmiş olursunuz. Ağacı kestiğinizde tabiatı öldürmüş olursunuz. Ağacı kestiğinizde oksijeni bitirmiş olursunuz. Bütün dünya bunu biliyor ama bir avuç çete bunu bilmiyor. Ben boşana mı ‘beşli çeteler’ diyorum. Boşuna mı, ‘bu beşli çeteler bu milletin kanını emiyor’ diyordum. Bunun için söylüyordum… Direniyorsunuz, Kemal kardeşiniz sizin yanınızda” ifadelerini kullandı.

Köylülerle de sohbet eden CHP lideri, "Sizin verdiğiniz mücadeleyi yakından takip ediyorum” mesajını verdi.

Bu arada Kılıçdaroğlu’nun yanına; ağaçlara sarıldığı fotoğraf ile sosyal medyada konuşulan 95 yaşındaki Kıymet Aktuğ oturdu.

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YK ENERJİ’DEN AÇIKLAMA

Öte yandan santrallerin işletmecisi YK Enerji’den bugün bir açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:

YK Enerji olarak, 1987 yılından itibaren, yerli kaynaklarımızı kullanarak ülkemizin enerji ihtiyacını karşılıyor, başta bölgemiz olmak üzere Türkiye ekonomisi ve halkımızın refahı için katma değer sağlıyoruz. Elektrik üretimi ve buna yönelik madencilik faaliyetlerimizi dünya standartlarına uygun, sürdürülebilirlik vizyonu çerçevesinde yürütüyoruz. Son günlerde bazı yayın organlarında yer alan haberlerde, sosyal medya paylaşımlarında ve bazı sivil toplum kuruluşları tarafından yapılan açıklamalarda hakkımızda gerçeği yansıtmayan bazı iddiaların ortaya atıldığını üzülerek izliyoruz.Konu ile ilgili olarak, kamuoyunu doğru şekilde bilgilendirme ihtiyacı duymaktayız.Cumhuriyet tarihinin en büyük enerji yatırımlarından biri olan Yeniköy Kemerköy Santralleri, toplamda 1.095 MW kurulu gücü ile ülkemiz elektrik üretiminde yerli kaynak baz yükünün yüzde 15’ini, Türkiye’nin elektrik ihtiyacının ortalama yüzde 2,5’ini sağlamaktadır. Türkiye için stratejik değere sahip olan bu santraller ülkemizin büyük turizm bölgelerinden Güney Ege’de kullanılan elektriğin ise yaklaşık yüzde 62’sini karşılayarak çok önemli bir kamu hizmeti vermektedir.

Elektrik üretim ünitelerimizin tamamında baca gazı arıtma sistemlerinin Avrupa Birliği standartlarında geliştirilmesi ve verimlilik artışı için ülkemizdeki ilk ve tek rehabilitasyon yatırımını toplam 280 milyon Euro bedelle hayata geçirmiş bulunmaktayız.İlk ünitesi 1987 yılında faaliyete geçen santraller bugün bölgenin en büyük işvereni konumundadır. Büyük çoğunluğu bölge halkından olan 3 bin 100 kişi istihdam edilmekte ve aileleriyle birlikte yaklaşık 15 bin kişinin geçimini sağlamaktadır.

Santrallerde kullanılan yerli linyit kaynağı sayesinde sadece 2022 yılında 1,3 milyar m3 doğal gaz ithalatının önüne geçilmiştir. Bu sayede, cari açığın kapatılmasına her yıl 1 milyar dolar pozitif katkı sağlanmaktadır.

Kamuoyunun gündemindeki ruhsatlı maden sahamız içerisinde yer alan Akbelen ormanı, Orman Genel Müdürlüğü tarafından yüzde 93’ü endüstriyel odun üretimi fonksiyonlu, yüzde 7’si ise odun dışı ürün olarak planlamış ve ülkemizin birçok bölgesinde de var olan kesime tabi ekonomik fonksiyonlu plantasyon (ağaçlandırma) alanı olarak tanımlanmıştır.

Akbelen orman bölgesiyle ilgili yapılmış olan teknik inceleme raporlarında yer alan 1964 tarihli hava haritalarında görüleceği gibi söz konusu bölge büyük çoğunluğu sonradan yetiştirme bir orman olup, ekosistemi birbirine bağlayan özelliği bulunmamaktadır. Akbelen ormanı bağlı bulunduğu Kayadere ve Karacahisar orman işletme şefliklerinin orman alanlarının yüzde 0.29’u kadardır. Milli park, tabiat parkı, sit alanı, muhafaza ormanı, gen koruma ormanı vb. ekolojik veya sosyo kültürel fonksiyonlu orman gibi özel nitelikli alanlardan değildir ve özel nitelikli alanlara komşuluğu bulunmamaktadır.Akbelen ormanıyla ilgili açılan çeşitli davalarda 3 farklı bilirkişi heyetinin incelemeleri sonucu söz konusu süreçlerde yargısal bir engel kalmamıştır.

Özellikle belirtmek isteriz ki, burada üretilen enerjinin yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ikame edilebileceği iddiaları da gerçeği yansıtmamaktadır. Hem YK Enerji olarak bizim, hem de hissedarlarımızın ülkemizde yenilenebilir enerji alanında halihazırda çok önemli yatırımları bulunmaktadır. Ancak güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynakları ile sürekli üretim yapabilecek teknolojiler henüz yeterince gelişmediği için, söz konusu kaynaklar bu ölçekte bir baz yük santralinin alternatifi olmaktan uzaktır. Dolayısıyla Akbelen ormanı sahasında madencilik faaliyetleri devam etmediği takdirde santralimizde elektrik üretimi 2024 yılı içerisinde durmak zorunda kalacaktır.

Dünyada ve ülkemizde birçok örnekte olduğu gibi yer altı kaynaklarının üretime kazandırıldıktan sonra söz konusu alanlar rehabilite edilerek yeniden ekosisteme kazandırılması faaliyete girdiğimiz ilk günden itibaren öncelikli gündemlerimizden biri olmuştur. Bu çerçevede işletmesi tamamlanan maden alanlarında 1992 yılından bu yana 415 binin üzerinde ağaç dikimi yapılarak rehabilitasyon başarıyla sağlanmıştır.

Ayrıca şirketimiz ile Orman Genel Müdürlüğü arasında 2020 yılında imzalanan “Gönüllü Ağaçlandırma İş birliği” protokolüyle ülkemiz genelinde 3 milyon fidan dikimi gerçekleştirilmiş ve söz konusu miktar 2000 futbol sahası büyüklüğünde bir alana denk gelmektedir. Hedefimiz bu sayıyı 2025 yılı sonuna kadar 5 milyona çıkarmaktır.

YK Enerji çalışanları, hissedarları ve paydaşları olarak bizler de tüm yurttaşlarımız gibi en üst düzeyde çevre bilinci ve hassasiyetine sahibiz. Kurulduğumuz günden bu yana yasalara, insana ve çevreye uyumlu bir şekilde ülkemiz için hayati önem taşıyan ve bir kamu hizmeti olan elektrik üretimini kesintisiz sürdürmek için 7/24 çalışmaktayız. Binlerce çalışanımızla beraber bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı bilinçle çalışmalarımızı sürdüreceğimizi belirterek, tüm ilgilileri de aynı sorumluluk bilinciyle davranmaya davet ediyoruz.

STK’LARIN ORTAK AÇIKLAMASI

Akbelen’deki protestolarla ilgili çeşitli sivil toplum kuruluşları geçtiğimiz günlerde bir ortak açıklama yayınlayarak şu mesajları vermişti: “İkizköylüler'in itirazları ve direnişleri sürerken Akbelen Ormanı'nda kesimin başlamasını üzüntüyle karşılıyoruz. Ülkemizde ve dünyada iklim krizi nedeniyle sayıları ve sıklığı giderek artan orman yangınları, seller ve sıcak hava dalgaları ormansızlaşma sonucu her geçen gün daha da derinleşiyor. Bu nedenle; iklim değişikliği ve doğa koruma konusunda çalışan sivil toplum kuruluşları olarak daha önce yaptığımız çağrıları yinelemek istiyoruz. Erken ölümlere yol açan, iklim krizinin en temel nedenlerinden biri olan termik santrallerin devamlılığı için ormanların yok edilmesine izin verilmemeli. İklim kriziyle mücadele etmek, doğaya karşı değil, doğayla birlikte çalışarak mümkün. Son 10 yılda neden olduğumuz karbondioksit (CO2) salımının yarısından fazlasını tutan ormanları, doğal alanları, iklimi ve tüm canlıların yaşamını tehdit eden kömür santralleri uğruna feda edemeyiz."