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        Haberler Gündem Akbelen'deki protestolarda 2 kişi gözaltına alındı

        Akbelen'deki protestolarda 2 kişi gözaltına alındı

        Muğla'nın Milas ilçesindeki İkizköy'de kömür maden sahasının genişletilmesine yönelik çalışmalara tepki gösteren protestocular eylem yaptı. Jandarma, gruba izin vermeyince arbede çıktı. 2 kişi gözaltına alındı

        Habertürk
        Giriş: 26.07.2023 - 18:39
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        Akbelen'deki protestolarda 2 gözaltı
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        Muğla İkizköy’deki kömür maden sahasının genişletilmesi için Akbelen Ormanı’nda yapılan ağaç kesimine karşı eylem yapıldı. Protestocu gruba jandarma ekipleri müdahale etti. Olayda iki kişi gözaltına alındı.

        Akbelen Ormanı'nda 24 Temmuz'dan bu yana devam ağaç kesimine karşı ortak bir açıklama yapıldı.

        Açıklama özetle şöyle devam ediyor:

        "Şimdi, bu iki termik santrale kömür çıkarmak adına maden sınırlarının dayandığı Akbelen Ormanı yok edilmek; İkizköylüler ise yerinden edilmek isteniyor. Ormanlarını ve köylerini kaybetmek istemeyen İkizköylüler, iki yıldan fazla bir süredir madene karşı ormanlarının başında sürekli nöbet tutuyor ve hukuk mücadelesi yürütüyor.

        "İkizköylüler'in itirazları ve direnişleri sürerken Akbelen Ormanı'nda kesimin başlamasını üzüntüyle karşılıyoruz. Ülkemizde ve dünyada iklim krizi nedeniyle sayıları ve sıklığı giderek artan orman yangınları, seller ve sıcak hava dalgaları ormansızlaşma sonucu her geçen gün daha da derinleşiyor. Bu nedenle; iklim değişikliği ve doğa koruma konusunda çalışan sivil toplum kuruluşları olarak daha önce yaptığımız çağrıları yinelemek istiyoruz.

        "Erken ölümlere yol açan, iklim krizinin en temel nedenlerinden biri olan termik santrallerin devamlılığı için ormanların yok edilmesine izin verilmemeli. İklim kriziyle mücadele etmek, doğaya karşı değil, doğayla birlikte çalışarak mümkün. Son 10 yılda neden olduğumuz karbondioksit (CO2) salımının yarısından fazlasını tutan ormanları, doğal alanları, iklimi ve tüm canlıların yaşamını tehdit eden kömür santralleri uğruna feda edemeyiz."

        Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir

        #akbelen
        #haberler
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