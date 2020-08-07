Sıcak bir ortamda cilt içinde bulunan kılcal damarlar genişler ve ciltte pembelik meydana getirir. Soğuk bir ortamda ise; kılcal damarlar büzüşerek, cildin soluk görünmesine neden olur. Cildin soluk görünmesinin nedeni ise; kılcal damar çeperindeki kasların büzüşmesinden dolayı oluşmaktadır.
Çatlamalarda; bu çeperde bulunan kasların bozularak bir daha büzüşmemesi sonucu damarlar içerinde kanın birikmesinden meydana gelmektedir. Kan birikerek cilt yüzeyinde örümcek ağı şeklinde kırmızı ince çizgiler meydana getirmektedir. Bu durum bazen belli bölgelerde az bir şekilde görülmekte, bazen de rahatsız edici bir görünüme sebep olabilmektedir. Kılcal damar çatlamaları yoğun olarak; bacak, burun kenarları, yüz ve yanaklarda görülmektedir.
Kılcal damar çatlamalarının tedavi yöntemi olumlu sonuç vermesinden dolayı tercih edilen lazer yöntemidir. Lazer ışını ile yapılan yöntemde; cildin içerisinde hasar oluşmuş kılcal damarlar temizlenmektedir. Özel bir lazer uygulaması yapan cihazlar ile uygulanabilmektedir. Ülkemizde bu tedavi yöntemi cihazın özelliğinden dolayı her yerde yaygın olarak yapılamamaktadır. Meydana gelen kılcal damar çatlaması oluşan bölgede çok yaygın ise tedavi seansları değişiklik gösterebilmektedir.
Lazer uygulaması yapıldıktan sonra bölgede hafif pembeleşme, ödem, kabuk bağlama gibi durumlar oluşabilmekte ve kısa sürede geçmektedir. Bu yöntem seans süresine ve kişisel farklılıklara göre değişiklik gösterebilmektedir.
Bu cihaz her klinikte bulunmadığından dolayı, tedaviye başlamadan önce mutlaka iyice araştırılması tavsiye edilmektedir.
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