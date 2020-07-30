KidZania İstanbul, ‘yeni normal’e göre tedbirleri hayata geçirdiğini açıklayarak, 1 Ağustos tarihinden itibaren kapılarını yeniden ziyaretçilerine açacağını duyurdu.
Yeni normal kurallarının titizlikle uygulandığını belirten KidZania İstanbul CEO’su Ebru Timur, dört yeni temel kuralının, sosyal mesafe, maske kullanımı, minimum temas ve maksimum hijyen olduğunu söyledi.
Yeni normal hazırlıklarının ilk aşamasının iş sağlığı ve güvenliği olduğunun altını çizen Ebru Timur, "Tüm ekip, açılış ve sonrası süreç ile ilgili online ve fiziksel olarak işyeri hekimimiz, iş sağlığı ve güvenliği uzmanımızdan özel eğitimler aldı. KidZania Üniversitesi’nin global eğitimleri ile çalışanlarımız salgında çocuklarla iletişim konusunda da eğitimlerini tamamladı” diye konuştu.
KidZania İstanbul’da sağlıklı ve güvenli eğlenerek öğrenme deneyimi için alınan diğer tedbirler ise şu şekilde sıralandı;
- KidZania İstanbul’a girişte hemşire tarafından ateşi ölçümü yapılacak. 38 derecenin üzerindeki kişileri sağlık kuruluşuna başvurmaları önerilecek.
- Her aktivite sonrası rutin temizlik işlemlerinin yanı sıra üç saate bir genel temizlik ile tüm alanların ve malzemelerin dezenfeksiyon işlemleri tamamlanacak.
- Aktivite içinde kullanılan meslek kostümleri her gün tek bir ziyaretçi tarafından kullanılacak. Gün sonunda kostümler buharlı makine ile dezenfekte edilecek. Ayrıca her hafta sonu da kuru temizlemede yüksek ısı ile temizlenecek.
- Ziyaretçilerin sıklıkla temas ettiği yürüyen merdivenlerin el bantları ve tırabzanlar otomatik temizlik sistemi ile anında temizlenecek. Minimum temas ilkesiyle belirli aktivitelerde sosyal mesafe için tekno (şerit) bariyerler yerleştirilirken uygun olan aktivitelerin kapılar çıkarıldı. Diğer aktivite alanlarının da kapı kolları çıkarılarak sürekli açık tutulacak.
- Asansörler sadece engelli, hamile, pusetli ve yaşlı ziyaretçiler tarafından tek seferde en fazla iki kişi kullanabilecek. Kat düğmeleri yerine ayak pedalları ile katlara ulaşılabilecek.
- Tuvaletlerde de sosyal mesafe, minimum temas ve maksimum hijyen kuralları titizlikle uygulanacak. Dış kapısı çıkarılan tuvaletlerde yan yana olan kabin, pisuar ve lavabolar aralıklı olarak kullanılacak. Musluk ve sabunluklar sensörlü olarak yenilenmesinin yanı sıra kurutma makineleri ‘yeni normal’ dönem boyunca kullanılmayacak.
- Yeni normalde emanet dolapları, tekerlekli sandalye, bebek arabası, mama sandalyesi ve emanet dolabı hizmetleri de kullanılmayacak.
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