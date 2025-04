Kıdem tazminatı tavanı aşılabilir mi?

SÖZLEŞMEYLE ARTIRILAN KIDEM TAZMİNATI TAVANI AŞABİLİR Mİ?

Bir KİT’te 34,5 yıl çalıştıktan sonra 8 Ocak 2025’te emekli oldum. Tavandan tazminatım ödendi. Toplu iş sözleşmemizin 46. maddesi şöyle: “İşçilerin kıdem tazminatları her hizmet yılı için 40 günlük ücreti tutarında hesap edilerek yasa hükümleri içinde ödenir. Ancak 01.03.1993 tarihinden sonra yeni işe girenler için yasal hükümler uygulanır.” Kıdem tazminatımı 40 gün üzerinden alabilmem için ne yapmalıyım? (Hakan Ö.)

Kıdem tazminatı işçinin en büyük güvencesidir. Geçmişte emekliye ayrılan işçi kıdem tazminatı ile başını sokacak bir ev alabilir iken günümüzde ancak oğlunun, kızının evlenme harcamalarını karşılamaya bile zor yetiyor. Kıdem tazminatının giderek erimesi tam da sorduğunuz soruyla ilgilidir.

Kanuna göre, kıdem tazminatı, işçinin aynı işverenin bir veya değişik iş yerlerinde çalıştığı her tam yıla karşılık 30 günlük son ücreti tutarında ödenir. Otuz günlük süre bireysel veya toplu iş sözleşmesiyle işçi lehine değiştirilebilir. Toplu iş sözleşmelerinde bu süre 40 – 45 güne kadar çıkartılabilir.

Yine kanuna göre, toplu sözleşmelerle veya hizmet akitleriyle belirlenen kıdem tazminatlarının yıllık miktarı, en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenecek emeklilik ikramiyesini geçemez. Buna kıdem tazminatı tavanı diyoruz.

Kıdem tazminatı tavanı 2025 yılı ocak – haziran döneminde 46.655,43 TL olarak uygulanmaktadır. 1982 yılından önce kıdem tazminatı tavanı 7,5 asgari ücret tutarında uygulanıyordu. O yasa hükmü bugün geçerli olsaydı kıdem tazminatı tavanı 195 bin lira olacaktı.

Mevcut kıdem tazminatı tavanı üzerinden gidersek, çalıştığınız iş yerinde brüt ücreti 30.000 TL olan bir işçiye, iş yerindeki toplu sözleşme uyarınca 40 gün üzerinden 40.000 TL kıdem tazminatı ödenir. Toplu sözleşmede 40 gün hükmü olmasaydı bu işçi her yıl için 30.000 TL kıdem tazminatı alabilirdi.

Ancak, aynı iş yerinde brüt ücreti 50.000 TL ile çalışan işçi, her ne kadar sözleşmede 40 günlük ücret üzerinden ödeneceği yazsa da her tam yıl için alabileceği kıdem tazminatı 46.655,43 TL’dir. Aylık brüt ücretinizin ne olduğunu yazmamışsınız ama sözleşmedeki 40 gün düzenlemesine rağmen her tam yıl için alabileceğiniz kıdem tazminatı, söz konusu tavanı aşamaz.