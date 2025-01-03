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        Haberler Bilgi Ekonomi Kıdem tazminatı tavanı 2025 son dakika belli oldu! 2025 Ocak zammı ile yeni kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu, kaç TL? Zamlı kıdem tazminatı hesaplama

        Kıdem tazminatı tavanı belli oldu! 2025 Ocak memur zammı ile yeni kıdem tazminatı tavanı ne kadar, kaç TL oldu?

        Kıdem tazminatı tavanı 2025 memur zammı ile artış yaşadı. 6 aylık enflasyon farkına göre belirlenen memur maaş zammı ile birlikte Ocak-Haziran döneminde uygulanacak kıdem tazminatı tavanı belli oldu. Akabinde ise milyonlarca çalışan 2025 kıdem tazminatı hesaplama işlemlerine başladı. Peki, 2025 Ocak memur zammı ile yeni kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu, kaç TL, nasıl hesaplanır? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2025 - 14:38 Güncelleme: 03.01.2025 - 14:38
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        • 1

          Kıdem tazminatı 2025 son dakika belli oldu. 6 aylık enflasyon farkına göre Ocak-Haziran döneminde geçerli olacak zamlı memur maaşları netlik kazandı. Memur zammının etkilediği kalemlerden biri olan kıdem tazminatı tavanı da artış yaşadı. Kıdem tazminatı tavanı en yüksek devlet memuruna bir yıllık hizmet karşılığı verilen emekli ikramiyesine göre belirleniyor. Peki, Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu, kaç TL zam geldi? İşte, kıdem tazminatı tavanı 2025 hesaplama işlemleri…

        • 2

          2025 OCAK EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI BELLİ OLDU!

          Aralık ayı enflasyon rakamları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Aralık ayında yıllık enflasyon yüzde 44.38, aylık enflasyon ise yüzde 1.03 oldu.

          TÜİK tarafından açıklanan Aralık enflasyonu ile 6 aylık enflasyon oranı belli oldu. Böylece Ocak-Haziran dönemini kapsayan memur ve emekli zammı netlik kazandı.

          6 aylık enflasyona göre SSK ve BAĞ-KUR emekli zam oranı 15,75, memur zam oranı ise 11,54 olarak belirlendi.

        • 3

          YENİ KIDEM TAZMİNATI TAVANI 46.655,42 TL

          Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre; 2024’ün temmuz – aralık döneminde 41.828,42 TL olarak uygulanan kıdem tazminatı tavanı 1 Ocak 2025 tarihinden geçerli olmak üzere 46.655,42 TL’ye yükselecek.

          Bu tutar üzerinden damga vergisi kesildikten sonra net ödeme 46.301 TL olacak.

          Kıdem tazminatı tavanının artması, brüt ücreti 41.828 liranın üzerinde olup bu yılın ocak – haziran döneminde kıdem tazminatı almaya hak kazanan kamu ve özel sektörde çalışan işçileri etkileyecek.

          Örneğin, brüt ücreti 50 bin lira olan ve son işyerinde 10 yıl hizmeti bulunan bir işçi 31 Aralık 2024 tarihinde işten ayrılmış olsaydı 415.105 TL kıdem tazminatı alabilecekti. Aynı işçi temmuz ayında işten ayrıldığında 463.013 TL kıdem tazminatı alacak. Alabileceği kıdem tazminatı tutarı 47 bin 908 lira artacak.

        • 4

          1 OCAK 2025 TARİHİNDEN SONRA İŞTEN AYRILANLARA YANSIYACAK

          Yeni kıdem tazminatı tavanı 1 Ocak 2025 tarihinden sonra işten ayrılan işçilere uygulanacak. İşten ayrılma tarihi daha önce olup ödemesi ocak ayına sarkmış olsa bile bu kişiler kıdem tazminatı tavan artışından yararlanamazlar.

          Yukarıdaki örneğimizde yer alan kişi 1 Ocak’tan sonra işten ayrıldığında kıdem tazminatı tavanı artışından hemen yararlanacak.

          Ancak, ücreti ocak ayı içinde zamlanarak yeni kıdem tazminatı tavanına ulaşan işçi ise tavandaki artıştan, zamlı maaşını aldıktan sonra işten ayrıldığında yararlanmayacak.

        • 5

          Kıdem tazminatı tavanı Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın genelgesi ile ilan ediliyor. Genelgenin yayımlanması gecikebiliyor ancak yürürlük tarihi ay başı olarak belirleniyor.

          Ayın ilk günlerinde işten ayrılıp kıdem tazminatı ödenmiş kişilere, genelgenin yayımlanmasının ardından yeni tavana göre fark ödenmesi gerekir.

        • 6

          KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?

          Herhangi bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir nedenle feshi durumunda, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir. Bir yıldan artan süreler de oranlanarak hesaplamaya dahil edilmektedir.

          Kıdem tazminatı hesaplamaları sırasında işçiye ödenen ücretin yanı sıra, kendisine düzenli olarak sağlanan tüm para ve para ile ölçülebilen menfaatler (yol parası, yemek parası, düzenli olmak koşuluyla ikramiye ödemeleri vb.) de dikkate alınmaktadır. Her tam çalışma yılı için ödenen kıdem tazminatı tutarı, fesih tarihinde geçerli olan kıdem tazminatı tavanı ile sınırlandırılmıştır.

          Yani kısaca kıdem tazminatı, işçinin son brüt ücreti üzerinden ödeniyor. Son işyerinde çalıştıkları her yıl için 30 günlük giydirilmiş brüt ücret tutarında kıdem tazminatına hak kazanılıyor. Ancak, işçinin ücreti ne olursa olsun, ödenecek kıdem tazminatı, tavan tutarı aşamıyor.

        • 7

          KIDEM TAZMİNATI TAVANI NASIL HESAPLANIR?

          Kıdem tazminatı tavanı en yüksek devlet memuruna bir yıllık hizmet karşılığı verilen emekli ikramiyesine göre belirleniyor.

          Ocak ve temmuz aylarında, en yüksek devlet memuru ikramiyesine bağlı olarak kıdem tazminatı tavanı da artıyor.

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