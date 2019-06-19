27.8 milyon çalışanın kıdem tazminatlarıyla ilgili çalıştaylar çeşitli platformlarda devam ediyor. Edinilen bilgilere göre çalıştaylardan çıkan ortak düşünce 31 Mart seçimlerinin hemen ardından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı reforma paralel olarak Kıdem Tazminatı Fonu'nun aynı zamanda şu andaki Otomatik Katılım Sistemi (OKS) ile birlikte değerlendirilmesi oldu. Edinilen bilgilere göre çalıştaylara katılan uzmanlar, kamu çalışanlarının bu sistemden muaf olması yönünde görüş bildirdi.

Böylece sayısı 4.5 milyonu bulan kamu çalışanlarından bugün olduğu gibi sadece OKS kesintisi yapılacak. Tabii buradaki yüzde 25'lik devlet katkısı sürecek. Yani kamu çalışanından kesilen her 100 liraya karşı devlet de 25 lira çalışanın hesabına verecek. Ancak kamu çalışanlarının önemli bir sebep olmadıkça 2-3 yıl fonda kalmasının zorunlu tutulmasının iyi olacağı kanaatine varıldığı ifade edildi.

23 MİLYON ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANI DAHİL

Çalıştaylardan çıkan sonuca göre hareket edilirse özel sektör çalışanları içinse Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ifade ettiği gibi kıdem tazminatı ile OKS birlikte değerlendirilecek. Yani OKS aynı zamanda Kıdem Tazminatı Fonu olacak. Özel sektör çalışanlarının ise brüt ücretlerinin yüzde 2'si Otomatik Katılım için kesilecek. Aynı tutar yani bir yüzde 2'lik tutar da işverenden de kesilecek. Devlet de bunlara ek yüzde 2 katkı verecek. Böylece örneğin ayda 2 bin 558 lira brüt ücret alan asgari ücretli fona 51 lira 16 kuruş yatıracak. Bu kadar tutar da kıdem tazminatı yerine işverenden kesilecek. Devlet de 51.16 lira verecek ve toplamda 153 lira 48 kuruşluk aylık birikim gerçekleşecek. Bu 153 lira 48 kuruş fonda değerlenecek. Çalışan bu parayı emekliliğe hak kazanınca veya mucbir sebep (ölüm, sel, deprem gibi önemli olaylar) durumu gerçekleşirse alacak.

YÜKSEK ÜCRETLERDE TAVAN OLMAYACAK

Edinilen bilgilere göre çalıştaylarda yüksek ücret alanların halen var olan kıdem tazminatı tavanın da böylece ortadan kaldırılmasının benimsendiği kaydedildi. Böylece yüksek ücret alanların fonda biriken tazminatı da yüksek olacak. Şu anda çalışanlar için 6 bin 117 liralık tavan bulunuyor. Kıdem yılına göre çalışan bu tavanı aşamıyor.

İŞVEREN YÜZDE 1 İSTİYOR

İşverenler halen çalışanların aylık ücretlerinin yüzde 8.3'u kadar tutarı Kıdem Tazminatı Fonu ayırıyor. Bu tutar çalışanın son maaşı baz alınarak çalışanın işten çıkarılması ve emekliliğe hak kazanması durumunda kıdem yıl sayısı ile çarpılarak tazminat olarak ödeniyor. Ancak işverenlerin büyük bölümünün bu fonu hayata geçirmediği biliniyor. Diğer yandan bir çok çalışanın işten ayrıldığında tazminat alamadığı da iddia ediliyor. Eğer bu sistem hayata geçerse çalışanların tümü tazminat alacak ancak yukarıda belirttiğimiz gibi yüzde 8.3 yerine yüzde 2+2+2 formülü ile biriken paranın değerlenmesi sonucu fonda biriken parayı alacak. Yüzde 2 çalışan tarafından ödendiği izin yüzde 4'lük işveren ve devlet katkısının fondaki değerlenmesi sonucu emekli olana kadar eğer fonun kazancı ikiye katlanırsa çalışanın kaybı olamayacak. Aksi halde kayba uğrayacak. İşveren birlikleri ve derneklerinin ise yüzde 1 nakit katkıdan yana olduğu ve bunu ekonomi yönetimine aktardığı kaydediliyor.

BİRİKMİŞ TAZMİNAT HAKKI KORUNACAK

Önemli konulardan biri de mevcut kıdem tazminatları. Tüm çalıştaylarda çalışanların birikmiş kıdem tazminatlarının korunması gerektiği konusunda mutabakata varıldığı belirtildi.

Kıdem tazminatı fonda birikeceği için artık çalışan ile işveren arasında tazminat ödeyip ödememe gibi bir sorun olmayacak. Bu yüzden işten ayrılan bir kişinin fondaki parası kaybolmayacak. O fonu yeni işyerine taşıyabilecek.