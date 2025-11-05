Kıbrıs - Türkiye kaç kilometre? Kıbrıs - Türkiye arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

Kıbrıs - Türkiye kaç kilometre? Kıbrıs - Türkiye arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

Kıbrıs ile Türkiye arasındaki uzaklık, coğrafi konuma göre değişiklik gösteriyor. Türkiye’nin güney sahillerinden başlayan mesafe hesaplamaları, genellikle Mersin, Antalya ve Alanya üzerinden yapılır. Uçakla gidiş süresi oldukça kısa olsa da deniz yolculuğu daha uzun sürüyor. Özellikle Gazimağusa ve Girne limanlarından Türkiye’nin farklı şehirlerine düzenli seferler bulunuyor. Ancak bu seferlerin süresi, hava koşullarına ve deniz durumuna göre değişebiliyor.

KIBRIS - TÜRKİYE KAÇ KİLOMETRE?

Kıbrıs - Türkiye kaç kilometre sorusunun yanıtı, seçilen güzergaha göre farklılık gösteriyor. Kıbrıs adası ile Türkiye arasındaki en kısa mesafe Mersin ile Kıbrıs arasında ölçülüyor ve bu uzaklık yaklaşık 65-70 kilometre civarında. Bu mesafe deniz üzerinden ölçüldüğünde, ortalama 45 deniz mili olarak kabul ediliyor. Antalya’dan Kıbrıs’a olan mesafe ise yaklaşık 300 kilometreyi buluyor. Alanya’dan Girne’ye gidiş mesafesi de yaklaşık 260 kilometre civarındadır. Bu nedenle “Kıbrıs - Türkiye kaç km?” sorusunun cevabı, çıkış noktasına göre 65 ila 300 kilometre arasında değişiyor.

Uçakla seyahat edenler için bu mesafe oldukça kısa bir uçuş anlamına geliyor. Türkiye’den Kıbrıs’a giden uçaklar genellikle 45 dakika ila 1 saat arasında süren bir yolculuk yapıyor. Bu yönüyle Kıbrıs, Türkiye’ye en yakın yurt dışı destinasyonlarından biri olarak öne çıkıyor. KIBRIS - TÜRKİYE MESAFE NE KADAR? Kıbrıs - Türkiye mesafe ne kadar sorusu sadece kilometreyle değil, ulaşım süresiyle de ölçülüyor. Çünkü kara bağlantısı bulunmadığı için seyahat süresi ulaşım aracına göre değişiyor. Hava yoluyla yapılan seyahatlerde mesafe 300 kilometre civarında olsa da yolculuk süresi 1 saati geçmiyor. Uçuşlar genellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana ve Gaziantep gibi şehirlerden Lefkoşa Ercan Havalimanı’na yapılıyor. Deniz yoluyla seyahat etmek isteyenler için ise Mersin-Taşucu, Alanya-Girne ve Antalya-Gazimağusa hatları öne çıkıyor. Bu güzergahlarda yapılan feribot yolculukları ortalama 6 ila 9 saat sürüyor. Ancak rüzgar ve dalga durumu gibi etkenler süreyi kısaltabilir veya uzatabilir. Tatil dönemlerinde sefer sayısı artarken, kış aylarında daha sınırlı sefer yapılabiliyor.

KIBRIS - TÜRKİYE NE KADAR SÜREDE GİDİLİR? Kıbrıs - Türkiye ne kadar sürede gidilir sorusu, hangi ulaşım şeklinin tercih edildiğine bağlı olarak değişiyor. En hızlı ulaşım yöntemi hava yoludur. Türkiye’den Kıbrıs’a düzenlenen direkt uçuşlar ortalama 45 dakika sürüyor. İstanbul çıkışlı uçaklarda ise mesafe biraz daha fazla olduğu için yolculuk süresi yaklaşık 1 saat 15 dakika civarına çıkabiliyor. Uçak biletleri dönemsel olarak değişse de sıklıkla düzenlenen seferler sayesinde ulaşım oldukça kolay hale geliyor. Deniz yoluyla seyahat edecek olanlar içinse süre biraz daha uzun. Mersin veya Taşucu limanlarından hareket eden feribotlarla Kıbrıs’a ulaşmak ortalama 6 saat sürerken, Alanya veya Antalya çıkışlı seferlerde bu süre 8-9 saate kadar uzayabiliyor. Bu yolculuklar genellikle araçla geçiş yapacak olanlar tarafından tercih ediliyor. Araçsız yolcular ise genellikle hava yolunu kullanmayı daha pratik buluyor. KIBRIS GEZİLECEK YERLER Kıbrıs sadece Türkiye’ye yakınlığıyla değil, gezilecek yerleriyle de dikkat çekiyor. Adanın kuzey kısmında yer alan Girne, Kıbrıs’ın en popüler turistik merkezlerinden biri. Girne Kalesi, liman çevresindeki kafeler, restoranlar ve yat limanı bölgesi turistlerin uğrak noktası. Lefkoşa ise tarihi çarşısı, Selimiye Camii ve Venedik Sütunu gibi yapılarıyla hem tarihi hem kültürel anlamda görülmeye değer.

Gazimağusa, sur içi bölgesiyle UNESCO Dünya Mirası adayı tarihi kalıntılara ev sahipliği yapıyor. Lala Mustafa Paşa Camii, Othello Kalesi ve Palm Beach sahili mutlaka gezilmesi gereken noktalar arasında. Ayrıca adanın kuzey ucundaki Karpaz Yarımadası, doğallığı ve altın renkli kumsallarıyla ünlü. Burada yer alan Apostolos Andreas Manastırı hem yerli hem yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Kıbrıs mutfağı da gezi deneyimini zenginleştiriyor. Hellim peyniri, şeftali kebabı, molehiya ve Kıbrıs kahvesi adanın en bilinen lezzetleri arasında. Akşamları ise Girne ve Lefkoşa çevresindeki mekânlar canlı müzik, eğlence ve Akdeniz atmosferiyle ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatıyor.

Gazimağusa, sur içi bölgesiyle UNESCO Dünya Mirası adayı tarihi kalıntılara ev sahipliği yapıyor. Lala Mustafa Paşa Camii, Othello Kalesi ve Palm Beach sahili mutlaka gezilmesi gereken noktalar arasında. Ayrıca adanın kuzey ucundaki Karpaz Yarımadası, doğallığı ve altın renkli kumsallarıyla ünlü. Burada yer alan Apostolos Andreas Manastırı hem yerli hem yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Kıbrıs mutfağı da gezi deneyimini zenginleştiriyor. Hellim peyniri, şeftali kebabı, molehiya ve Kıbrıs kahvesi adanın en bilinen lezzetleri arasında. Akşamları ise Girne ve Lefkoşa çevresindeki mekanlar canlı müzik, eğlence ve Akdeniz atmosferiyle ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatıyor. KIBRIS’A NASIL ULAŞILIR? Kıbrıs’a ulaşımda en pratik yol uçaktır. Türkiye’nin hemen her büyük şehrinden Ercan Havalimanı’na direkt sefer düzenleniyor. Ortalama 1 saatlik uçuşla adaya ulaşmak mümkün. Deniz yolunu tercih edenler için ise Mersin-Taşucu ve Alanya-Girne seferleri öne çıkıyor. Yaz dönemlerinde bu hatlarda sefer sayısı artarken, kış aylarında haftalık düzenli seferler devam ediyor.

