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Geçtiğimiz aylarda başlatılan 'KiaFan' ve 'Online Bayi' uygulamasıyla Kia marka araç sahibi olmak isteyenlere dijital çözümler sunan Kia, servislerde de temassız sürece başladığını bildirdi.

Yapılan açıklamaya göre, 'Temassız Servis Süreci' ile hem çalışanların hem de müşterilerin minimum temasla tüm işlemleri yapabilmesi amaçlanıyor.

Aracını yetkili servislere getiren müşterilerin, yapılmasını istedikleri işlemlerle ilgili onayları kendi telefonlarından verebildikleri kaydedilirken, müşterilerin servise gelemediği durumlarda da ücretsiz yerinden alım hizmeti sunulduğu belirtildi. Temassız servis süreci sayesinde ise yapılacak işlemlerin detaylarının müşterilerin telefonlarına gönderilerek işlemler için onay alındığı aktarıldı.

Yetkili servislere gelen her aracın teslim almadan ve müşteriye teslim etmeden önce bakteri ve virüslere karşı koruma sağlamak amacıyla dezenfekte edildiği de verilen bilgiler arasında.