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Haberler Otomobil

Kia'nın yeni logosu kafaları karıştırdı

Güney Koreli otomobil üreticisi Kia'nın Ocak 2021'de değiştirdiği logosu, kafaları karıştırmışa benziyor. Logoyu okumakta zorlanan insanların, değişiklikten beri "KN araba" şeklinde her ay en az 30 bin arama yaptığı ortaya çıktı

Giriş: 23.11.2022 - 11:14 | Güncelleme: ABONE OL
Kia'nın yeni logosu kafaları karıştırdı

Güney Koreli otomobil üreticisi Kia, Ocak 2021'de düzenlediği dev etkinlikle yeni logosunu tanıttı. Tanıtımda yeni logonun markanın simetri, ritim ve yükselen elementlerine gönderme yaptığı açıklandı.

Ancak insanların Kia'nın yeni logosu konusunda kafa karışıklığa yaşadığı ortaya çıktı. Birçok kişi, logoyu 'Kia' yerine "KN' şeklinde okuyor. ABD'li bir reklam ajansı sahibi, Google verilerini yayınlayarak, her ay en az 30 bin kişinin "KN araba" şeklinde arama yaptığını ortaya koydu.

Kia'nın Başkanı ve CEO'su Ho Sung Song, yeni logo ile ilgili, "Yeni logomuz, değişim ve inovasyonda bir ikon olma iddiamızı temsil ediyor. Otomotiv endüstrisi çok hızlı değişimleri tecrübe ediyor. Kia da bu değişimlere uyum sağlıyor ve ona göre şekilleniyor. Yeni logomuz mobilite ihtiyaçları evrim geçirirken müşterilerimize ilham verme isteğimizi temsil ediyor" ifadelerini kullanmıştı.

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