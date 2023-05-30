Önde dikey konumlanan far grubu Kia'nın sadece Kuzey Amerika'da satışa sunduğu büyük boy modeli Telluride'dan esintiler taşırken, arka far grubu ise günümüz Volvo modellerini hatırlatıyor.

EV9'un tasarımında, Türk bir ismin imzası bulunuyor. Kia'da kıdemli tasarımcı olarak görev yapan Berk Erner tarafından dizayn edilen EV9, markanın güncel modellerinden daha keskin hatlara sahip olması ile ayrışıyor.

Her iki güç seçeneğinde de aynı batarya görev yapıyor. Aracın üstünde 99.8 kWh kapasiteli batarya yer alıyor.

283 kW/384 beygir güç üreten versiyon ise dört tekerlekten çekiş sistemine sahip. Bu versiyonun menzil değeri de 497 kilometre kadar.

EV9'un giriş versiyonunu 150 kW/204 beygir gücündeki ve arkadan itişli seçenek oluşturuyor. Bu seçenekte otomobilin menzil değeri tam şarj ile 541 kilometre olarak açıklanıyor.

Koreli markanın Avrupa Tasarım Merkezi'ne ev sahipliği yapan Almanya'nın Frankfurt kentindeki ön gösterimde yakından inceleme fırsatı bulduğumuz EV9, iki farklı güç seçeneği ile üretiliyor.

EV6'nın SUV-coupe tarzının aksine, 7 kişilik kullanıma izin veren yapısı ile e-segment SUV sınıfında yer alan tamamen elektrikli EV9, Kia'nın teknolojik yeniliklerini de gözler önüne seriyor.

Markanın elektrikli otomobillerine özel geliştirdiği ve 'Elektrik-Küresel Modüler Platformu' (E-GMP) adı verilen yapıyı ilk kullanan aracı EV6'nın ardından, bu platformu kullanan ikinci model olan EV9 da görücüye çıktı.

Önümüdeki 5 yıl içinde elektrikli otomobil, otonom sürüş, mobil hizmetler ve bağlanabilirlik teknolojilerine 22 milyar dolar yatırım yapmayı planlayan şirket, bu yatırımların meyvelerini de kısa bir süre önce toplamaya başladı.

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Elektrikli SUV modelin iç mekanı ise dikkat çeken özelliklere sahip. EV9, Kia'nın kalabalık aileler için ve çok amaçlı kullanım amacıyla geliştirdiği bir otomobil olarak lanse ediliyor.

Bu kapsamda birçok değişkenlik özelliği ile gelen araçta, sınıfında belki de bir ilk olarak açısı değiştirilebilen ikinci sıra koltuklar yer alıyor.

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Bağımsız iki adet arka koltuk ile tanıtılan EV9'da sunulan bu özellik sayesinde, ikinci sırada oturan bir yolcu arkaya dönerek üçüncü sıradaki ile karşılıklı bir şekilde yolculuk yapabiliyor.

EV9'un bir diğer ilginç yeniliği de, birçok kontrol düğmesinin ön kontrole entegre edilmesi.

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Otomobil çalışır vaziyetteyken bu düğmeler görünür hale geliyor ve dokunmatik bir şekilde işlevsel hale geliyor. EV9'da donanıma bağlı şekilde yan dikiz aynaları konvansiyel ayna yada kamera şeklinde alınabiliyor.

DÜŞÜK ÖTV'DEN GELECEK

Franfurt'taki etkinlikte Kia'nın yöneticileri ile de konuşma fırsatımız oldu. Bu kapsamda, EV9'un Türkiye fiyatı hakkında ipucu elde ettiğimizi belirtelim.