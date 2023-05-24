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KGM KURA ÇEKİMİ TARİHlERİ 2023 | Karayolları Genel Müdürlüğü KGM işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Karayolları Genel Müdürlüğü KGM işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

KGM kura çekimi sonuçları, 2-8 Mayıs günleri arasında gerçekleştirilen 3 bin işçi alımı başvurularının ardından araştırılıyor. KGM merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerinde görevlendirilmek üzere 4857 sayılı İş Kanunu'na istinaden 3 bin sürekli işçi alımı gerçekleştirilecek. Karayolları Genel Müdürlüğü KGM işçi alımı kura çekimi sonuçları noter huzurunda Genel Müdürlüğümüz konferans salonunda gerçekleşecektir. İşte 2023 KGM işçi alımı kura çekimi tarihleri ve illeri...

Giriş: 24.05.2023 - 21:55 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Karayolları Genel Müdürlüğü, 3 bin işçi alımı gerçekleştireceğini açıklamıştı. “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre 3 bin sürekli işçi alımı başvuruları 2 ile 8 Mayıs günleri arasında gerçekleştirildi. İl ve meslek bazında alınan başvuruların ardından KGM kura çekimi noter huzurunda 30 - 31 Mayıs 2023 günlerinde gerçekleştirilecek. KGM kura sonuçları ise müdürlüğün resmi internet sitesi "www.kgm.gov.tr" üzerinden ilan edilecek. İşte 2023 KGM kura çekimi tarihi...

  • KGM İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

    Karayolları Genel Müdürlüğü işçi alımı kura çekiminin ne zaman gerçekleştirileceği belli oldu.

    İl ve mesleklere göre ilan edilen kadro sayısı kadar asıl ve asıl sayının 3 katı kadar da yedek aday için kura ile yerleştirme işlemi, Türkiye Noterler Birliği çekiliş programı ile noter huzurunda 30-31 Mayıs 2023 tarihlerinde Genel Müdürlüğümüz konferans salonunda gerçekleşecektir. (Noter kurasına, salonun kapasitesi kadar sınırlı sayıda (en fazla 500 katılımcı/istekli) izleyici alınacaktır.)

  •  30 Mayıs 2023 (Salı) günü kura çekilişi yapılacak olan iller:

    Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars. (Kura çekilişi saat 10:00'da Adana ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Kars ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)

    31 Mayıs 2023 (Çarşamba) günü kura çekilişi yapılacak olan iller:

    Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Karabük, Osmaniye, Düzce. (Kura çekilişi saat 10:00'da Kastamonu ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Düzce ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.) ​ ​​ ​

  • KGM KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

    Kura sonuçları noter onayından sonra https://www.kgm.gov.tr/Sayfalar/KGM/SiteTr/Root/Duyurular.aspx​ internet adresinden ilan edilecektir.

  • KARAYOLLARI İŞÇİ ALIMI MESLEK GRUPLARI VE KONTENJANLARI

    80 Ağır Makine Yağcısı,

    37 Asfalt Usta Yardımcısı,

    20 Aşçı Yardımcısı,

    75 Aşçı,

    288 Atölye Usta Yardımcısı,

    144 Bakım İşçisi,

    7 Beton Asfalt Serici Operatör Yardımcısı,

    249 Bina ve Mal Bakıcısı,

    631 Düz İşçi,25 Elektrik Tesisat ve Bakım Ustası,

    17 Elektrik Tesisatçısı,

    42 Elektronik Ustası,

    59 Greyder Operatörü,

    168 İş Makinası Operatörü,

    374 Kalifiye İşçi,

    51 Kaynakçı (Oksijen ve Elektrik),

    83 Laboratuvar ve Uygulama Tesis Ustası,

    12 Makine Operatörü,

    7 Marangoz,

    15 Sıhhi Tesisatçı,

    591 Sürücü Operatörü,

    9 Traktör Operatörü,

    15 Vinç Operatörü

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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