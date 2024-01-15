Kevin Hart: Çok fazla baskı var
Kevin Hart, Oscar ya da başka bir ödül töreninde asla sunuculuk yapmayacağını açıkladı. Ünlü komedyen; "Bunlar artık komedi dostu ortamlar değil. Eskiden olduğu gibi bir iş değil. Çok fazla baskı var. Bu yüzden zor" dedi
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Kevin Hart, 2019'daki Oscar törenini sunmak üzere organizatörlerle anlaşmıştı. Ardından komedyenin geçmişteki homofobik paylaşımları ve stand-up gösterilerindeki yorumları ortaya çıkmıştı.
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ÖZÜR DİLEMİŞTİ
Tartışmaların ardından Kevin Hart, Oscar ödül törenini sunmaktan vazgeçtiğini açıklamı, "Geçmişteki duyarsız sözcüklerim için içtenlikle özür dilerim" demişti.
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"EN ZOR İŞ"
Oscar töreni, o yıl 1989'dan sonra ilk kez sunucusuz gerçekleşmiş ve bu seçim 2020'de de tekrarlanmıştı. Bu yılki Oscar törenini ise Jimmy Kimmel sunacak.
Kevin Hart, Altın Küre ödül törenini sunan Jo Koy'a seslendi ve şov dünyasındaki en zor işi üstlediğini söylediği 52 yaşındaki komedyeni tebrik etti.
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"ÇOK FAZLA BASKI VAR"
Ödül törenlerinde komedyenlere nasıl davranıldığına dair konuşan Kevin Hart, organizasyonların artık komedi dostu ortamlar olmadığını iddia etti ve "O odalar çok soğuk" dedi.
Kevin Hart; "Ne kadar az umudunuz varsa, onu da hemen yok etmek istiyorum. O işler komedyenler için iyi değil. Oscar'a, Altın Küre'ye ya da başka bir şeye katılma şansımız yok. Bunlar artık komedi dostu ortamlar değil. Eskiden olduğu gibi bir iş değil. Komedyenlik fikri ve neyin şaka olup, olmadığı konusunda çok fazla baskı var. Bu yüzden zor" ifadelerini kullandı.
Fotoğraflar: AP