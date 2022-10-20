Ketojenik Beslenme Nedir, Nasıl Olur? Keto Diyeti Nasıl Yapılır? (Örnek Menü Listesi)

Eski dönemlerde bazı hastalıkların tedavisinde, bağışıklık kuvvetlendirilmesinde, bağırsak sisteminin düzenlenmesinde kullanılan ketojenik beslenme bugün bir beslenme tarzı ya da diyet şeklinde uygulanmaktadır.

Bu diyet ve/veya beslenme tarzının genellikle sağlıklı yaşamak isteyen kişiler tercih etmektedir. Çünkü ketojenik beslenme kapsamında sağlıksız bir yiyecek yoktur. Ketojenik beslenme tüm kurallarıyla uygulandığında sağlıklı beslenilirken kilo da kaybetmeye yardımcı olur.

Çoğunlukla sebze ağırlıklı beslenme tarzına dayalı olan ketojenik yeme tarzında sağlıksız besinler yer almaz. Bu içeriğimizde ketojenik beslenme nedir, nasıl olur? Keto diyeti nasıl yapılır? (örnek menü listesi) kapsamında ayrıntılı bilgileri sizler için bir araya getirdik. İşte ketojenik beslenme ile ilgili tüm merak edilenler…

Ketojenik Yiyecekler Nelerdir?

Ketojenik yiyecekler nelerdir? Diye merak edenler için sıraladık; mantar, karnabahar ve kabak gibi karbonhidrat oranı düşük olan sebze çeşitleri, bamya, salatalık, brokoli, lahana ve yeşil biber gibi yeşil sebzeler, soğuk sıkın çörek otu yağı, avokado, yeşil salatalık sebzeler, balık çeşitleri, kaymak, limon, deniz ürünleri, kırmızı et, peynir, zeytinyağı/zeytin, kemik, tavuk ve et suyu, yumurta, Hindistan cevizi yağı, çiğ badem/ceviz/fındık, kanatlı hayvanların etleri.

Ketojenik Diyet Nedir?

Ketojenik diyet nedir? diye merak eden pek çok kişi vardır. Bu diyet türünde protein ve karbonhidrat yok denecek kadar azdır. Sebze ve sağlıklı yağlar diyetin temelini oluşturmaktadır. Bu yağların başında zeytinyağı gelir. Ketojenik diyet esnasında diğer diyet türlerinden daha fazla yağ tüketilmesi bazı kişilerin hoşuna gitse de genel olarak diyetin sürdürülmesini de zor hale getirebilir.

Ketojenik Diyet Nasıl Yapılır?

Ketojenik diyet nasıl yapılır? Sorusunun yanıtını kesin olarak bilmeden bu diyetin uygulanması mümkün değildir. Bu diyet türü aslında bir beslenme şeklini ifade etmektedir. Bu diyet türü bütün alışkanlıkların değiştirilmesini gerektirmektedir. Çünkü karbonhidrat yerine yağdan enerji alınması üzerine kurulmuş bir beslenme şeklidir. Bu yüzden beslenme şeklinde adapte olabilmek bir süreç meselesidir. Bu diyeti yaparken rafine şeker, karbonhidrat ve meyve hiç tüketilmez.

Ketojenik Diyette Kahve İçilir mi?

Kahve tok tuttuğu için diyetlerde sevilen bir içecektir. Pek çok kişi de kahveyi çeşitli nedenlerden dolayı öğünlerine ekler. Peki ketojenik diyette kahve içilir mi? Kahvenin içinde şeker ve krema olmadığı sürece ketojenik diyette kahve tüketebilirsiniz. Kahveyi sütlü içmeyi sevenler kahve kreması yerine yarım yağlı süt tercih edebilirler. Şeker yerine de tarçın ekleyebilirsiniz.

Ketojenik Diyet Listesi

Ketojenik diyetlerde pek çok yiyecek bulunur. Ancak ilk kez ketojenik diyet yapacak olan ve bu konuda yeteri kadar bilgi sahibi olmayan kişiler için örnek bir ketojenik diyet listesi paylaştık;

Kahvaltı; zeytinyağlı ve mantarlı 1 yumurtalı omlet, yarım avokado veya 5 adet zeytin, 2 dilim hindi füme, salatalık ya da bunun gibi yeşillik çeşitleri.

Öğle Yemeği; fırında balığın yanında yeşil salata.

Ara öğün; bir avuç kuruyemiş.

Akşam Yemeği: ızgarada tavuk göğsü ya da kırmızı et, haşlanmış sebze.

Keto Diyeti Nedir?

Ketojenik beslenme keto diyeti ismiyle de anılmaktadır. Bu diyet ketojenik beslenme anlamına gelmektedir. Çok fazla kişi tam anlamıyla bilmediğinden keto diyeti nedir? sorusu çok fazla kişi tarafından sorulmaktadır. Bu diyette karbonhidrat ve şeker tüketimi yoktur. Bunun yerine bol yağ ve sebze tüketilir. Sağlıklı yağlardan alınan enerji bu diyetin temelini oluşturur. Ketojenik gıdalardan oluşan listeler temel alınarak bu diyet kolaylıkla uygulanabilir.

Ketojenik Diyet Örnek Menü Listesi

Ketojenik diyet örnek menü listesi yukarıda bulunmaktadır. Siz de merak ediyorsanız örnek listemizden faydalanarak ketojenik diyet yapabilirsiniz.