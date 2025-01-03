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        Haberler Gündem Güncel Keskin Belediyesi'nde "zimmet" iddiası: 6 gözaltı | Son dakika haberleri

        Keskin Belediyesi'nde "zimmet" iddiasında 6 kişiye daha gözaltı

        Kırıkkale'nin Keskin Belediyesi'nde zimmet suçuna ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde, aralarında belediye personelinin de olduğu 6 şüpheli daha gözaltına alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 13:27 Güncelleme: 03.01.2025 - 13:27
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        Keskin Belediyesi'nde "zimmet" iddiası: 6 gözaltı
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        Kırıkkale'nin Keskin Belediyesi bünyesindeki "zimmet" suçuna ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında, aralarında belediye personelinin de bulunduğu B.G., G.G., B.G., F.I., H.I. ve D.Y. gözaltına alındı.

        Daha önce aynı soruşturma çerçevesinde tutuklanan 4 şüphelinin ardından, son gözaltılarla birlikte şüpheli sayısı 10'a yükseldi.

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        #Kırıkkale Haberleri
        #Keskin Belediyesi
        #zimmet soruşturması
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